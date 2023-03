Combien de répéteurs Wi-Fi sont nécessaires pour couvrir toute une maison (et son jardin) ?

Vous vivez dans une grande maison, ou une maison aux murs très épais, et vous rencontrez des problèmes de connexion au Wi-Fi. Impossible de regarder Netflix à l’étage, même avec votre FireStick TV, le réseau est mauvais, et votre épisode d’une demi-heure, dure une heure ou plus. Saviez-vous qu’ils existaient de puissants répéteurs Wi-Fi, qui permettaient d’amplifier le réseau Wi-Fi à partir de votre box, et ainsi de profiter d’une connexion rapide et stable ? Les répéteurs Wi-Fi devolo 3000 et 5400 sont là pour répondre à ce problème, avec un branchement et une connexion, rapide et une application très intuitive. De petits bijoux de technologies, qui vous permettront d’étendre la portée de votre box en quelques clics. Découverte.

Un répéteur Wi-Fi, à quoi cela sert ?

Un répéteur ou amplificateur Wi-Fi est un appareil qui sert à étendre la portée de votre réseau sans fil, à partir de votre box internet, aussi appelée routeur. Le répéteur capte le signal Wi-Fi provenant de la box, puis l’amplifie afin d’augmenter la portée du signal dans les pièces dans lesquelles celui-ci est faible ou inexistant. Ce peut être, par exemple, une pièce à l’étage, éloignée de votre box, votre abri de jardin, ou tout autre endroit privé de Wi-Fi. Grâce à ces petits appareils, vous bénéficiez d’une connexion partout, plus fiable et plus rapide.

Non seulement, un répéteur Wi-Fi peut augmenter la portée dans des zones mal couvertes, mais il peut aussi créer un nouveau point d’accès dans des lieux qui en sont dépourvus. Pour une surface de 70 à 120 m², il est recommandé d’installer un répéteur, et deux, au-delà de 120 m². Tout dépend de la configuration de votre habitation, et si vos murs sont très épais, rien ne vous empêche d’en installer un, dans chaque pièce éloignée de la box.

Wi-Fi 6, une connectivité remarquable pour les deux répéteurs devolo

Que ce soit le modèle 3000, ou le modèle 5400, ces deux répéteurs garantissent des performances vraiment optimales dans toute la maison. En se dotant de la norme Wi-Fi 6, ils assurent tous les deux, une connectivité ultra rapide, fluide et sans aucune coupure intempestive. Avec eux, vous pourrez donc regarder des vidéos, travailler sur des logiciels de traitement d’image, ou diffuser du streaming 4K, rien ne leur résiste. Grâce à l’autre technologie utilisée par les Devolo 3000 et 5400, l’OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access), vous pourrez aussi connecter plusieurs appareils simultanément (tablette, ordinateurs, Smart TV), cela n’entravera en rien, leurs performances.

Enfin, ils se dotent, tous deux, de la technologie Wifi Mesh, qui est un système de réseau Wi-Fi qui utilise plusieurs appareils (appelés « nœuds » ou « points d’accès ») pour fournir une couverture Wi-Fi étendue et fiable dans une zone donnée. En d’autres termes, chaque répéteur, créer un nouveau point d’accès, avec le même mot de passe que celui de votre box Internet.

Comment placer vos répéteurs Wi-Fi dans la maison ou au jardin ?

Habituellement, lorsque vous placez un répéteur Wi-Fi dans la maison, c’est un peu au hasard, ou en fonction des prises électriques disponibles. Si les prises électriques ne peuvent pas être modifiées, en revanche, les répéteurs Wi-Fi devolo sont équipés de petites diodes sur la façade. Celles-ci vous indiquent évidemment si la connexion est établie (diode verte en bas) mais également la puissance de votre répéteur. Dans les faits, les trois diodes en forme d’arc de cercle, situées au-dessus de la première (ronde), indiquent la force de votre signal. Si les trois diodes sont allumées, vous êtes ainsi au maximum de capacité de couverture. Si, en revanche, vous n’avez qu’une diode d’allumée, il suffit de changer de prise, et de trouver l’endroit adéquat pour que les trois diodes soient éclairées en vert.

L’installation des répéteurs, un jeu d’enfant grâce à l’application

Grâce à leur fonctionnalité Plug & Play, les installer dans vos pièces dénuées de connexion, est un jeu d’enfant. Il suffit de télécharger l’application gratuite Devolo Home Network (Android et iOS) et de vous laisser guider. Après avoir entré le mot de passe de votre box internet. En effet, c’est quand même nécessaire ! Ensuite, vous branchez, vous appuyez sur le bouton, vous patientez quelques minutes et vous surfez. Une installation plus simple que celle des Devolo, nous ignorons si cela existe ! Et, si la box Internet se coupe comme c’est fréquemment le cas, vous n’aurez pas besoin de tout recommencer. Une fois le mot de passe entré, ils se reconnecteront seuls à votre box. Il arrive qu’il faille les aider un peu, en les débranchant et rebranchant, mais aucune autre manipulation n’est requise.

Quelles sont les différences entre les deux nouveaux répéteurs devolo ?

Le devolo Wi-Fi 6 Repeater 3000 procure des débits allant jusqu’à 3 000 Mbps. Il se dote d’un port Gigabit Ethernet, qui permet de connecter directement un ordinateur, ou une console de jeu, sans utiliser le Wi-fi. Le répéteur se transforme ainsi en nouveau point d’accès Wi-Fi, vous l’aurez compris. Le modèle 3000 est idéal pour les appartements ou maisons de taille moyenne, qui disposent d’une vitesse Internet allant jusqu’à 1 Gbit/s. Le devolo Repeater 3000 WiFi 6 est actuellement proposé à 82,19 € au lieu de 96,69 € sur Amazon.

Promo Devolo Repeater 3000 WiFi 6 : Amplificateur WiFi, Internet Haut-Débit, Compatible Toutes Box Internet, 3000 Mbits, 1 Port Ethernet, Access Point, Prise française 7102 Blanc Plus de portée : Étendez la portée du WiFi existant dans votre bureau à domicile ou votre maison, rapidement et facilement, avec une vitesse maximale de 3000 Mbits/s !

Compatible avec toutes les box Internet : Que vous utilisiez un smartphone, une tablette ou une smart TV, le répéteur devolo est compatible avec tous les appareils WiFi et box Internet.

Configuration par simple pression d’un bouton : Grâce à la fonction WPS, il vous suffit d’appuyer une fois sur votre box Internet et sur le répéteur pour profiter du réseau.

Le devolo Wi-Fi 6 Repeater 5400, est un peu « le grand frère » du 3000, et se veut beaucoup plus puissant, avec des débits allant jusqu’à 5 400 Mbps. Il se dote de deux ports Gigabit Ethernet afin de pouvoir connecter deux appareils filaires, et profiter d’un nouveau point d’accès Wi-Fi, sans encombre. Le modèle 5400 convient aux grandes maisons, à celles qui possèdent des murs épais, en pierre, ou aux utilisateurs ayant besoin d’une bande passante plus élevée. Le devolo Wi-Fi 6 Repeater 5400 est actuellement proposé à 126,05 € au lieu de 149,90 € sur Amazon.

Promo devolo Repeater 5400 WiFi 6 : Amplificateur WiFi, Internet Haut-Débit, Compatible Toutes Box Internet, 5400 Mbits, 2 Ports Ethernet, Access Point, Prise française Plus de portée : Étendez la portée du WiFi existant dans votre bureau à domicile ou votre maison, rapidement et facilement, avec une vitesse maximale de 5400 Mbits/s !

Compatible avec toutes les box Internet : Que vous utilisiez un smartphone, une tablette ou une smart TV, le répéteur devolo est compatible avec tous les appaReils WiFi et box Internet.

Configuration par simple pression d’un bouton : Grâce à la fonction WPS, il vous suffit d’appuyer une fois sur votre box Internet et sur le répéteur pour profiter du réseau.

C’est le cas de ceux qui pratiquent le streaming vidéo 4K, ou les jeux en ligne. Enfin, il nous faut vous parler des prix, qui, par leurs performances respectives, pourraient être bien plus élevés. Ainsi, le devolo Wi-Fi 6 Repeater 3000 coûte 99,90 € et le devolo Wi-Fi 6 Repeater 5400 coûte, lui, 149,90 € (hors promotion), un prix très raisonnable, si l’on considère leur réelle efficacité. Garantis trois ans par le fabricant, ce sera donc, au minimum, trois ans de connexion fiable, rapide, et facile, et une liberté de surfer retrouvée partout dans la maison. Nous avons eu l’occasion de tester ces deux répéteurs devolo. Nous pouvons, de ce fait, vous assurer que notre vie a un peu changé depuis leurs installations… Plus personne ne proteste parce qu’aucune connexion n’existe, et avec deux gros consommateurs de Wi-Fi, ce n’est que du bonheur !

