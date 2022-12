Nous avons testé les répéteurs WiFi Devolo 3000 et 5400

Nous vivons désormais dans un monde connecté, ce n’est pas réellement une nouvelle. Mais parfois, le monde connecté ne l’est pas tant que cela, et capter un réseau Wifi peut être difficile, voire impossible. Lorsque la marque Devolo nous a proposé de tester deux répéteurs Wifi, le 3000 et le 5400, nous nous sommes demandés si ces deux petits appareils pourraient résoudre nos problèmes de réseau. Ces deux répéteurs sont présentés comme des boosters de Wifi, et avec les problèmes connus dans notre vieille maison de pierre, nous nous sommes dits que c’était peut-être la solution à nos problèmes. On vous explique tout.

Quelles étaient nos difficultés avant les répéteurs ?

Pour pouvoir comprendre l’efficacité des deux répéteurs, il faut d’abord connaître notre configuration de domicile. Petit hameau d’un petit village de Seine-et-Marne, tout au bout d’un réseau ADSL de médiocre qualité, nous peinons parfois à avoir la Wifi « à tous les étages ». Ajoutons à cela, une vieille maison en pierre de meulière, avec des murs d’une épaisseur importante. Le résultat était que la Wifi fonctionnait dans la pièce où se trouvait la box, mais pas dans la chambre du bas, et encore moins à l’étage… Nous avions bien essayé un autre répéteur, mais difficile à installer et sans de vrais résultats. Conséquence sur les pièces avant installation : pas de Wifi, donc pas de Netflix, et impossible de connecter un PC gamer par exemple.

Le Devolo WiFi 6 Repeater 3000

Ce petit répéteur qui se branche sur une simple prise de courant permet de renforcer la Wifi en donnant plus de portée à la box avec une transmission possible jusqu’à 3 000 Mbits/s. Compatibles avec toutes les box, il convient à tous les appareils et applications. Pour l’installer, il suffit d’installer l’application « Home Network » puis de brancher le répéteur, et de suivre les instructions données. Lorsque Devolo promet une installation en cinq minutes, la promesse est tenue. Le devolo WiFi 6 Repeater 3000 transmet votre WiFi à la vitesse supérieure. Avec lui, vous pouvez obtenir la Wifi sur tous vos appareils, y compris sur une smart TV, ce qui n’est pas toujours le cas avec les répéteurs… Vous pouvez le connecter via l’application, mais également par simple pression sur un bouton puisqu’il dispose de la fonction WPS.

Il dispose de la norme WiFi 6 avec une navigation haut début qui améliore aussi le flux pour le streaming sur des applications telles que Netflix ou Salto. Il est également possible de brancher un port Ethernet, pour brancher une console de jeu en direct par exemple. Pas d’inquiétude quant à la sécurité, les répéteurs Devolo sont dotés des normes de cryptage les plus récentes WPA2/WPA3 (norme bancaire), ce qui garantit la protection de vos données. Enfin, il peut aussi servir de point d’accès à un nouveau réseau Wifi. Et, il est, comme tous les produits de la marque, garantit pendant trois ans. De plus, nous avons installé le répéteur 3000 dans la pièce qui ne captait pas la Wifi, mais qui se trouvait la plus proche géographiquement de la box internet.

Le Devolo WiFi 6 Repeater 5400 Starter Kit

Comme pour son homologue le 3000, celui se branche de la même manière, c’est-à-dire en cinq minutes chrono. Ce modèle, un peu plus puissant que le premier, se branche avec un câble et non directement sur la prise électrique, ce qui permet de l’installer sur un meuble, en essayant de le rapprocher au maximum de la box internet. Le débit de données pour ce modèle va jusqu’à 5400 Mbits/s et sa couverture est assurée par la norme Wifi 6 qui fournit à chaque terminal, une connexion ultrarapide. Avec lui, il est possible de tout faire comme une vidéo en streaming 4K, une visioconférence, des jeux-vidéos, de l’envoi de dossiers assez lourds, etc.

Comme le 3000, vous avez le choix entre la connexion via l’application et le bouton WPS. Il s’équipe également de deux ports Ethernet Gigabit pour les appareils câblés comme la smart TV, le récepteur multimédia ou la console de jeux. Grâce à ses quatre puissantes antennes et la technologie OFDMA, il procure des débits de données stables même sur plusieurs appareils en simultané, ce qui est souvent le cas chez nous. Comme pour le 3000, le 5400 offre une sécurité maximale grâce à des normes de cryptage les récentes WPA2/WPA3 (protocole standard), qui garantit la protection de vos données, et il est garanti pendant trois ans. Nous avons installé le 5400 à l’étage, dans la pièce la plus éloignée de la box internet puisqu’il était plus puissant que le 3000.

Les résultats de notre test.

Installation en cinq minutes : promesse tenue… Le fonctionnement est simple, nous avons choisi l’installation via l’application et non en WPS. Le résultat ne s’est pas fait attendre. Dans la pièce du bas, donc avec le Devolo 3000, nous avons une SmartTV, sur laquelle nous disposons de Netflix et des programmes CanalPlus, via l’application MyCanal… Avant le répéteur, nous devions nous contenter des chaînes TNT, seules capables de nous assurer quelques films ou documentaires. Après l’installation du répéteur, c’est un peu comme une baguette magique. Nous sommes « reconnectés » au monde, et la SmartTv trouve enfin le chemin d’accès de la box internet.

Dans la pièce du haut, c’était encore pire, puisque nous devions travailler avec un boitier 4G, ou sur les données mobiles de nos smartphones, en partage de connexion parfois. Le Devolo 5400 nous a permis directement d’avoir une bonne connexion Wifi, sans latence, et avec un débit plus que correct, puisque le boitier nous affiche 2 barres sur 3 ! La différence est absolument flagrante, et nous avons résolu notre problème en moins de 10 minutes alors que nous le « trainions » depuis toujours en fait. Quant au réseau général, nous trouvons que les connexions sont plus rapides, un peu partout dans la maison, sauf dans la pièce la plus éloignée, la salle de bain, mais ce n’est pas un endroit où nous avons besoin d’être connectés.

Les quelques points négatifs.

Nous avons relevé deux points négatifs qu’il nous semble important de signaler.

Le premier concerne le Devolo 3000, qui se branche donc sur une prise de courant, mais qui ne dispose pas de prise lui-même, ce qui veut dire, que la prise de courant est condamnée au Devolo 3000 et ne laisse aucune possibilité de brancher un autre appareil sur sa prise, comme ce peut être le cas avec d’autres modèles de répéteurs.

Le second concerne les déconnexions qui se produisent logiquement en cas de coupure de la box principale. Nous devons, quasiment à chaque coupure, et chez nous elles sont nombreuses, reconnecter les deux répéteurs afin qu’ils retrouvent le chemin du réseau Wifi. Ne sommes-nous pas assez patients ou est-ce une caractéristique de ces répéteurs, nous n’avons, pour le moment, pas la réponse à ces questions.

Pour conclure, les deux répéteurs Wifi Devolo, nous ont changé la vie et permis d’avoir une connexion plus que correcte dans la maison, alors que nous n’en avions aucunement aux endroits où ils ont été installés. On ne peut donc pas nier leur efficacité redoutable et leurs prix de vente restent corrects pour du matériel de très haute qualité !