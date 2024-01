Votre connexion internet est lente ? Jusqu’à 600 € d’aides de l’Etat pour les foyers non-éligibles à la fibre

Lors de sa dernière campagne électorale, le président de la République, Emmanuel Macron, avait fait une promesse : tous fibrés en 2025 ! Le nombre des abonnements en fibre optique se chiffre ainsi à 20,6 millions à la fin du troisième trimestre 2023, ce qui représente plus de six abonnements internet sur dix (64 %), selon le site mesinfos.fr. Il ne reste donc plus qu’un an pour que tous les Français soient enfin fibrés et profitent du très haut débit. Force est de constater que cette promesse de campagne pourrait ne pas être mise en application. La fibre n’arrive pas partout, il existe encore des « zones blanches », celles où l’on doit faire quelques kilomètres pour obtenir un réseau 4G. Tous fibrés en 2025, c’est donc, à priori, raté ! En revanche, une aide financière viendra probablement aider les « non éligibles » à la fibre, à disposer d’une connexion Internet haut débit. Décryptage.

Une promesse faite en 2013…

En 2013, alors que le président de la République est François Hollande, Emmanuel Macron lui est Secrétaire général adjoint du cabinet du président de la République. Le Président promet alors que tous les Français pourront se connecter à la fibre dans dix ans. En 2017, Emmanuel Macron est élu président de la République et poursuit le déploiement de la fibre instaurée par son prédécesseur. Lors de son mandat, puis de sa campagne électorale de 2020, il réaffirme que la fibre sera accessible à tous dès 2025. Cependant, cela risque de « capoter » ! Au 1ᵉʳ janvier 2024, il reste plus de 7 millions de foyers français qui n’ont pas accès à la fibre pour diverses raisons. Sans compter les problèmes rencontrés, et les pannes récurrentes qui privent les foyers d’Internet pendant des jours entiers. Pour aider ceux qui ne peuvent pas être encore fibrés, l’État va proposer une aide allant jusqu’à 600 €.

Quelles seront les conditions pour obtenir cette aide financière ?

Rappelons que les réseaux ADSL sont, de leurs côtés, censés disparaître dans les années à venir, soit en 2026 à priori. Le problème étant que « les derniers pourcents sont plus difficiles parce que ce sont des logements plus isolés. Il faut donc déployer des câbles qui vont servir à peu d’habitations. Il faut faire des travaux supplémentaires et cela prend plus de temps », explique Romain Bonenfant directeur général de la Fédération française des Télécoms, interrogé par TF1 et repris sur jeuxvideo.com. Le gouvernement français a pris des mesures en vue d’apporter un soutien aux internautes qui ne bénéficient pas encore de la connexion à la fibre optique en France. Dans cette optique, une aide financière pouvant atteindre 600 euros sera accordée à ces utilisateurs, visant à faciliter l’acquisition d’un moyen de connexion plus performant que celui actuellement en leur possession. Cette assistance peut se concrétiser par l’acquisition d’une box 4G, une solution proposée par la plupart des fournisseurs d’accès à Internet, ou par l’accès à Internet par le biais du satellite. L’aide financière ne sera pas une manière de ne pas payer son installation, car cela coûte plus de 600 €, mais un nouveau coup de pouce de l’État.

Dans les faits, ça se passe comment ?

« C’est un pas de plus vers le droit au très haut débit pour tous. Au total, 20 millions d’euros sont consacrés à l’extension de cette aide à l’installation », selon Jean-Noël Barrot, le ministre délégué chargé du Numérique. Concrètement, l’aide sera, pour les foyers concernés, et à priori sans condition de ressource, de 300 €. Pour les plus modestes, l’aide pourra atteindre 600 € afin de réduire la fracture numérique, d’aider à la recherche d’emploi, à l’envoi de documents, etc. Aujourd’hui tout est « dématérialisé » et lorsque l’on vit en zone blanche, la connexion pourrie est le quotidien de nombreux Français. Alors ce coup de pouce sera-t-il bénéfique ? Serons-nous tous fibrés dans un peu plus d’un an ? L’avenir nous le dira ! En attendant, les modalités pour bénéficier de cette aide devraient être connues dans quelques semaines. Plus d’informations : amenagement-numerique.gouv.fr (lien Wayback Machine, site hs). Que pensez-vous de cette aide ? Êtes-vous concernés par ce problème de fibre non disponible ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire . Plus d’informations :