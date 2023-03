Kuiper : Amazon dévoile son projet d’accès à Internet par satellite pour concurrencer Starlink

Elon Musk, par l’intermédiaire de sa société Starlink, vise très haut en ambitionnant de fournir une couverture internet à haut débit par satellite. Grâce à ce service, les internautes pourront profiter d’Internet partout dans le monde. Mais Amazon ne veut visiblement pas rester les bras croisés face au rythme de développement impressionnant du projet de SpaceX. Pour preuve, l’entreprise vient d’annoncer un programme similaire. Celui-ci se nomme « Kuiper » et il n’en est qu’à ses balbutiements. Il faudra donc du temps à la firme de Jeff Bezos pour rattraper son concurrent. Rappelons au passage que SpaceX compte déjà 3 500 satellites en orbite prêts à servir les consommateurs.

Amazon a également dévoilé les terminaux qui permettront aux clients de profiter de son service d’accès à Internet par satellite. Le modèle de base offrira un débit de 400 Mb/s. Selon les informations disponibles, il mesure moins de 30 cm en hauteur et largeur, pour une épaisseur d’environ 2,5 cm et un poids tournant autour de 2,3 kg. À noter que le plus petit des récepteurs Starlink fait le double en termes de dimensions et affiche un poids de pas moins de 4 kg. Quant au coût de production de l’appareil, il est évalué à 400 dollars. Néanmoins, le géant de l’e-commerce s’attend à ce que le prix final, soit celui proposé aux consommateurs, ne dépasse pas les 599 dollars du terminal de base de son adversaire.

Amazon reveals a trio of satellite antennas for its Project Kuiper internet network, with initial service slated to begin in 2024.

Standard, up to 400 Mbps

Ultra-compact, up to 100 Mbps

Pro, up to 1 Gbps

Read more: https://t.co/iDwoWDRdHK$AMZN pic.twitter.com/SAbqWHWQZe

— Michael Sheetz (@thesheetztweetz) March 14, 2023