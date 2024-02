Amazon vend un maison préfabriquée et pliable « Zolyndo » à moins de 19 000 euros

Malgré une légère stabilisation des prix immobiliers en février 2024, le marché de l’immobilier n’est pas encore relancé en France. Aujourd’hui, le prix moyen du mètre carré est estimé à 2 503 € pour une maison et à 3 906 € pour un appartement, selon Se Loger. Avec le durcissement des conditions d’obtention de prêt immobilier, les foyers aux revenus modestes peinent à réaliser leur rêve d’acquérir leur propre maison. Les petites maisons préfabriquées à prix compétitifs seraient-elles la solution à cet obstacle lié au financement ? En effet, des entreprises de construction se lancent depuis quelques années dans le développement des logements de petite surface extensibles, transportables et assemblables en rien de temps. Ces biens sont disponibles à la vente sur le site web des fabricants ou sur des sites marchands tels qu’Amazon. Décryptage.

Des logements jusqu’à 35 m² à environ 19 000 €

Cela fait presque cinq mois que la société Amazon propose en vente sur sa plateforme quelques modèles de maisons mobiles Zolyndo pour des prix attractifs aux alentours de 19 000 €. Ces biens immobiliers préfabriqués en plastique possèdent une superficie allant jusqu’à 35 m². Ils offriraient un espace de vie plus étendu que les logements fabriqués en conteneur d’expédition. Ils seraient parfaits pour accueillir deux chambres à coucher, une cuisine, un salon et une salle de bain. Les vendeurs promettent également la sécurité d’utilisation et la durabilité grâce à leur structure en acier, leur sol stratifié solide, leur panneau mural et leur toiture en mousse incombustible.

Ces maisons seraient par ailleurs étanches et isolées thermiquement. Elles présenteraient aussi une excellente résistance aux vents et aux tremblements de terre. Grâce à leur conception flexible, elles pourraient être pliées, ce qui simplifie leur transport. De plus, elles conviendraient très bien aux utilisateurs qui prévoient des déménagements fréquents. Les maisons sont conçues avec de multiples fenêtres permettant de profiter d’un intérieur accueillant et lumineux. Les maisons pliables peuvent être utilisées comme logement, local commercial, hôpital temporaire, camping ou encore comme maison d’hôtes.

Des maisons préfabriquées testées par des influenceurs

Suivi par environ 17 millions d’abonnés, le célèbre youtubeur américain Unspeakable a diffusé, le 13 janvier, sur sa chaîne une vidéo montrant le montage d’une maison préfabriquée qu’il a acheté chez Amazon. Il a effectué l’assemblage en quelques minutes avec l’aide de quelques amis, sans consulter le mode d’emploi. Selon lui, il a acheté cette maison dépliable d’approximativement 35 m² à 35 000 $ (32 300 €). Cet influenceur a commenté dans son reportage qu’il avait eu peur de se faire arnaquer en raison de l’absence d’avis sur la plateforme. Finalement, il a donné une note de cinq étoiles à ce produit, même s’il a constaté un bémol, qui était l’absence du câblage électrique dans la maison (une caractéristique citée dans l’annonce). Le tiktokeur Jeff Bryant a également acquis l’une de ces maisons portables auprès de ce géant américain pour un montant de 26 000 $ (24 000 €).

Avec cinq autres personnes, il a démontré l'installation de ce logement préfabriqué dans une vidéo TikTok. Selon lui, le montage s'est déroulé en seulement trente minutes. Ces vidéos ont contribué à faire connaître ces produits innovants. En plus, Amazon tente d'attirer l'attention de ses clients potentiels en garantissant un service de livraison gratuit dans toute la France en moins de trois semaines. Cependant, il est bon de noter que, même si l'achat d'une maison préfabriquée semble simple et avantageux, les acheteurs ne doivent pas omettre certains critères, dont l'achat d'un terrain (s'il n'y en a pas encore) et le dépôt d'un permis de construire.