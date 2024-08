Room2030 dévoile une maison modulaire fabriquée en 7 jours et assemblée en 24 h

Nous vivons dans une société dans laquelle nous ne prenons plus le temps de prendre du temps ! Eh oui, dans notre monde actuel, tout doit aller vite, comme la construction d’une maison par exemple. Mes grands-parents avaient mis vingt ans à faire construire leur maison, à effectuer les travaux, les finitions, et à l’aménager. Ce temps est révolu ! Aujourd’hui, et grâce aux maisons préfabriquées et modulaires imaginées par le constructeur espagnol Room2030, la maison se fabrique en un jour et se construit en une semaine ! Ce projet est le fruit de la collaboration entre l’architecte Sergio Baragaño et les centres de développement d’Arcelor Mital. Il allie technologie de pointe et construction modulaires pour des espaces de vie polyvalents et durables. Et, cela n’a rien à voir avec une tiny house ! Présentation.

Les maisons préfabriquées et modulaires, l’avenir de la construction ?

Room2030 se destine plutôt à la construction d’hôtels, de résidences étudiantes, de résidences seniors, et bien entendu, de bureaux. Les modules fabriqués, dont les tailles varient de 46 à 54 m², peuvent être empilés comme des LEGO, en étant livrés à plat. Posés horizontalement ou verticalement, ils s’adaptent à toutes les situations. Une fois les plans conçus, la fabrication prend une semaine, le transport et l’assemblage en une journée seulement ! Néanmoins, l’idée de l’entreprise est bien d’être accessible à tous. Elles présenteraient de nombreux avantages, à savoir :

Une gamme pour les particuliers est disponible…

Si vous envisagez la construction d’une maison de 43 à 200 m² avec cinq ou six chambres, ce sera également possible avec Room2030. En effet, ils ont aussi créé des modules d’habitations qui s’installent en deux heures seulement pour les plus petites. Pièces, étages, cloisons, tout est possible. Et, si vous souhaitez déménager, vous n’aurez plus besoin de racheter une maison, mais uniquement le terrain. Les maisons modulaires sont démontables, ce qui représente une énorme économie, mais par ailleurs la possibilité de changer d’endroit sans changer d’intimité. Personnellement, j’adore ce concept de pouvoir déplacer sa maison, sans réinvestir des milliers d’euros, pouvoir emporter ses souvenirs aussi :).

Combien coûte une maison Room2030 ?

En termes de coûts, Room2030 souhaite rendre possible l’accès à des logements de qualité plus abordable et démocratiser ainsi la construction modulaire. Le prix au mètre carré pour les maisons unifamiliales s’élève à environ 1 600 euros, un tarif raisonnable comparé à celui d’une construction traditionnelle. Pour les projets de plus grande envergure, tels que les résidences étudiantes ou les hôtels, le prix est encore plus accessible, autour de 1 300 euros par mètre carré. Cependant, Room2030 ne se contente pas d’offrir des solutions immédiates pour la construction.

La vision de Sergio Baragaño et de son équipe est résolument tournée vers l'avenir, avec l'ambition de révolutionner le secteur de la construction en s'inspirant de modèles industriels innovants, notamment celui de l'automobile. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site officiel du constructeur espagnol : room2030.