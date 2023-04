Boxabl dévoile une nouvelle maison pliable à deux étages et transportable par conteneur

Construire une maison de manière traditionnelle est actuellement soumis à de nombreuses contraintes. En raison des coûts élevés des matériaux et de la main-d’œuvre, ce type de projet nécessite d’important investissement. De plus, le délai de réalisation des travaux est relativement long. Face à cela, certains porteurs de projets renoncent complètement à leur rêve de devenir propriétaires. L’entreprise Boxabl veut notamment résoudre ce problème en créant des maisons pliables et mobiles, fabriquées en usine et déployées sur le site du client en quelques heures. Ce concept de construction innovant se distingue par son coût réduit, son design moderne et sa fonctionnalité. En vue de diversifier son offre, la start-up a récemment lancé son modèle de logement à deux étages. Explications.

Ce qui différencie ce constructeur sur le marché des maisons préfabriquées

Cette entreprise choisit des matériaux à haute efficacité énergétique pour les réaliser. Ses techniques de construction ingénieuses permettent aux futurs propriétaires d’économiser de l’argent et du temps sur leur projet immobilier. Selon leurs concepteurs, ces logements pliables sont abordables, durables et économes en énergie. De plus, grâce à leur conception modulaire, la start-up évite toutes les difficultés liées au transport.

Les modules sont facilement transportables dans un conteneur, de l’usine de fabrication au site d’habitation. Lors de l’IBS 2023, la version à deux étages a grandement attiré le média Fox 5 Las Vegas, ainsi que des influenceurs en ligne Kerry Tarnow et Ellie in Space. Par ailleurs, l’entreprise prévoit de concevoir des modèles de tailles différentes : 20 pieds par 30 pieds, 20 pieds par 40 pieds et 20 pieds par 60 pieds. Il sera aussi possible de jouer sur la forme des futures maisons en reliant et/ou en empilant différents modules.

Les caractéristiques de cette nouvelle version de maison pliable

Le logement modulable à deux étages est composé d’une suite parentale, de deux chambres à coucher, de deux salles de bain, d’un salon et d’une cuisine. Il est rehaussé par un escalier en colimaçon et un grand patio extérieur aménagé au second étage. À titre de comparaison, le modèle de base Casita de l’entreprise comporte un coin nuit, une salle de bains, un salon et une cuisine. Celui-ci peut être livré dans un conteneur de huit pieds de large (2,4 m). Le célèbre entrepreneur Elon Musk a contribué de façon significative à faire connaître les innovations de Boxabl. Ce milliardaire a acheté ce modèle de 375 pieds carrés, qui est installé sur le campus de SpaceX, au Texas.

La commercialisation de ce logement pliant à deux étages

D’après Galiano Tiramani, un des fondateurs de Boxabl, la participation de cette entreprise à l’IBS de Las Vegas était l’occasion idéale de présenter son nouveau système de construction. La société vise à faciliter l’accès au logement en réduisant son coût d’acquisition. En effet, sa maison d’entrée de gamme est accessible à partir de 60 000 $ (environ 54 960 €). Selon cette start-up américaine, une livraison de 156 unités a été réalisée au ministère de la Défense des États-Unis. Pour loger les employés du groupe Pronghorn, 176 unités ont été livrées et installées dans la communauté minière de cuivre de Bagdad, en Arizona.

D’ailleurs, 160 000 acquéreurs attendent actuellement l’expédition de leur logement pliable. Outre cela, l’entreprise a conclu un partenariat avec le grand constructeur D.R. Horton qui a commandé 100 unités. Ce dernier effectuera également un investissement stratégique dans Boxabl. Pour avoir plus d’informations sur ce modèle à deux étages, visualisez cette vidéo sur Instagram. Plus d’informations : boxabl.com