Little Giant Modular : l’invention d’une maison pliable et prête à installer à partir de 20 000 €

Fondée en décembre 2022, la société Little Giant Modular procure une solution économique et fiable pour faciliter l’accès au logement en France. En effet, devenir propriétaire est le rêve de nombreux ménages. Cependant, cela constitue un investissement assez important qui est souvent difficile à réaliser. En partant de ce constat, Patrick Barrière, dirigeant de cette entreprise, s’est lancé dans la commercialisation des logements pliables disponibles à des prix abordables. Ces bâtiments s’adressent essentiellement aux particuliers. Cependant, il est possible de les adapter aux exigences des professionnels et des collectivités qui envisagent de créer des hébergements d’urgence.

Les diverses options de logement proposées par cette société

Les acquéreurs peuvent choisir des maisons pliables équipées ou nues. Le modèle d’habitation de 35 m² équipée est composé d’une chambre d’environ 10 m², d’une cuisine aménagée et d’une pièce à vivre. La cuisine comporte un frigo, un four micro-ondes, un évier, un robinet mitigeur et deux plaques de cuisson à induction. Ce logement comprend également des toilettes, une cabine de douche, un lavabo et une climatisation réversible. En effet, il est comparable à un deux-pièces. Son prix s’élève à 35 000 € (frais de pose inclus).

En revanche, si la maison est livrée nue, elle coûte approximativement 20 000 €. Pour ceux qui souhaitent profiter d’un plus grand espace, il est possible d’associer quelques bâtiments de 35 m². Bien évidemment, le coût du projet augmente selon la surface attendue. Un budget d’environ 50 000 à 60 000 €, par exemple, est nécessaire pour acquérir un bâtiment de 70 m². Afin de s’adapter aux besoins spécifiques de chaque client, l’entreprise propose des options payantes telles que l’ajout d’une façade vitrée.

Des logements d’excellente qualité

Les murs de ces maisons bénéficient d’une garantie biennale. Ils comprennent trois couches de matériaux solides et résistants, dont l’aluminium à l’intérieur et l’acier galvanisé à l’extérieur. Entre ces deux matériaux, une couche de polystyrène extrudé fait office d’isolant. D’après Patrick Barrière, ces logements profitent d’une excellente isolation phonique. Concernant leur isolation thermique, elle devrait être renforcée afin de se conformer à la nouvelle norme RE 2020. Le coût des travaux d’isolation est d’environ 1 000 €/m², soit 35 000 € pour une habitation de 35 m². Malgré cette dépense supplémentaire, le coût d’acquisition de cette maison pliable reste plus abordable que celui d’un bien immobilier classique.

Plusieurs possibilités d’aménagement

Les propriétaires peuvent aménager leur nouvelle habitation en fonction de leur goût et de leurs besoins. Ils ont la possibilité de repeindre les murs, de décorer l’intérieur, de poser du parquet et plus encore. Concernant l’aménagement de la chambre, ils ont le choix de l’effectuer à droite ou à gauche de l’entrée. Ils peuvent d’ailleurs y ajouter une cloison pour créer deux coins nuits de 5 m² chacun.

Des opérations d’installation simples et rapides

Le dirigeant de Little Giant Modular affirme qu’un bâtiment de 35 m² peut être installé en moins de 60 min. Les travaux sont assurés par les professionnels de l’entreprise eux-mêmes. La pose de ce type d’habitation est possible sur tous les types de sol, mais celui en parpaing est le plus intéressant en termes de coût. Concernant le processus d’acquisition du logement, il demande du temps. La raison est que les maisons sont importées de Chine. Le délai de livraison est d’environ cinq à six mois après la conclusion du contrat. Pendant ce temps-là, les futurs propriétaires peuvent procéder à la démarche d’obtention d’un permis de construire. Plus d’informations : littlegiantmodular.fr