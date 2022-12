Écologiques, abordables et déplaçables, voici les inventions de cinq maisons pliables pour les primo-accédants

En cette fin d’année 2022, nous ne pouvons que constater qu’elle n’a pas été de tout repos. Nous avons pu constater que deux années de crise sanitaire et un conflit aux portes de l’Europe entre deux pays producteurs de gaz et de blé avaient de graves conséquences sur nos vies quotidiennes. Ne parlons pas de la grippe aviaire, de la pénurie de pellets de bois spontanée ou provoquée ni des prix de l’immobilier qui ne cessent de flamber. En termes économiques, tous ces facteurs portent le nom d’inflation ! Sur l’immobilier, cette inflation touche tout le monde, notamment les primo-accédants qui ont, désormais, un mal fou à obtenir un prêt immobilier et à trouver une maison financièrement accessible.

Exit les tiny-houses, place aux maisons pliables ?

Depuis quelques années, nous parlions de tiny-houses, ces petites maisons en bois proposent une alternative aux maisons traditionnelles. Mais en 2023, ce sera probablement l’avènement des maisons pliables ou pliantes. Encore moins chères que les tiny-houses, elles devraient arriver en France dès l’année prochaine. Petit tour d’horizon des maisons pliantes déjà disponibles dans le monde, mais pas forcément en France.

Little Giant Modular, la première maison pliable conteneur ?

Dès l’année prochaine, l’entreprise Little Giant Modular et son directeur, Patrick Barrière, proposeront un modèle de maison pliable du côté de Toulouse. Les petites maisons pliables disposeront d’une surface habitable de 35 m² et se construiront en une heure seulement. Livrées à plat sur un camion plateau ou dans une semi-remorque, ces maisons pliables seront vendues de 25 000 à 32 000 € en fonction du modèle choisi. Conçues en panneaux isolés au polyuréthane, il suffira d’une surface plane pour pouvoir l’installer, sans permis de construire. Plus d’informations dans cet article.

Tenfold : la maison qui se plie en 5 minutes chrono

Disponibles aux États-Unis depuis près d’un an, les maisons pliables Tenfold séduisent par leur rapidité de construction. Lorsqu’elle est livrée, c’est un jeu d’enfant que de transformer votre colis en petite maison. Deux versions sont désormais proposées, l’une de 20’qui se déplie sur 300 % de sa surface pliée et l’autre de 40’ pour encore plus d’espace.

Comme toutes ces petites maisons, elles ne nécessitent pas de permis de construire par leur petite surface au sol. En les accolant, vous pouvez évidemment atteindre des surfaces plus importantes, car elles peuvent aussi être connectées entre elles. Plus d’informations dans cet article.

La Vika Living, une autre maison pliable américaine

Du côté de Los Angeles, c’est l’entreprise Vika Living, dont les fondateurs, Scott Kevern et Jeff Howard, expliquent avoir imaginé ces maisons pour répondre aux besoins d’un nouveau marché immobilier. Mais également pour proposer une solution d’urgence aux sans-abris, nombreux aux États-Unis et notamment dans la ville de Los Angeles. Moins de 40 000 € pour ces maisons pliantes qui peuvent donc s’installer n’importe où et être transportées là où le besoin se fait sentir ! Plus d’informations dans cet article.

A-Fold, la première maison pliante installée en France

La première maison pliante de France se trouve à Blotzheim dans le Haut-Rhin et Valérie Meyer en est l’heureuse propriétaire. Construite en Italie par A-Fold, elle se compose de plusieurs modules innovants qui s’emboîtent tels des LEGO géants. Chaque module dispose d’un toit, il est en conséquence possible de les accoler pour former une maison plus grande. Valérie, interrogée par France Bleu, expliquait qu’elle avait opté pour une surface de 75 m² pour sa petite maison pliante conçue en bois d’acacia issu de forêts durables autrichiennes. Douze jours ont été nécessaires pour pouvoir poser ses valises. Plus d’informations dans cet article.

MADI, un autre modèle italien

La Madi est une tiny-house italienne, pliable et modulaire qui peut être montée en quelques heures sur n’importe quel type de surface. Cette maison innovante se destine, selon le constructeur, à plusieurs utilisations et notamment aux propriétaires d’établissements de loisirs pour en faire des chambres d’hôtes par exemple.

Villages temporaires pour festivals ou événements sportifs, ou encore logement pour les sans-abris ou victimes de catastrophes naturelles. Démontables et montables à volonté, elles se rangent simplement pliées en attendant la prochaine utilisation. Elles coutent environ 20 000 € et se montent en six heures seulement ! Plus d’informations dans cet article.