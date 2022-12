« Elle s’installe en 1 heure », la maison container pliable à 25 000 € (pour 35m²) est disponible en France

L’année 2023 marquera peut-être l’arrivée d’un nouveau modèle de maison en France et plus particulièrement de tiny-houses. En mars 2022, nous vous parlions de GenZhome, un concept américain de maisons portables et pliables. Transportées comme un conteneur, ces petites maisons sont livrées comme un gros colis que vous auriez commandé sur Internet, elles se déplient en quelques minutes pour créer un espace de vie supplémentaire. Atelier, bureau, studio pour senior, elles peuvent répondre à tous les besoins d’agrandissement d’espace de vie, mais également faire office de véritables habitations pour les fans de tiny-house. La bonne nouvelle ? Elles arrivent en France par le biais d’une entreprise toulousaine qui a décidé de se lancer dans la commercialisation de maisons pliables venues de Chine. Découverte.

Quel est ce concept de maison pliable ?

GenZHome propose donc des tiny-houses pliantes livrées comme un conteneur d’expédition, puis acheminées via une semi-remorque ou un camion à plateau. En réalité, c’est une maison conçue pour être pliée et dépliée en fonction de ses déplacements ou de ses envies. Lorsque la maison est dépliée, elle possède les dimensions d’un mobil-home. Pour la déplier, il suffit de la positionner sur un sol plat, d’ajouter les parties latérales en les faisant coulisser dans un rail. Enfin, il suffit de déplier les panneaux pour former le sol et les cloisons. Ce concept est déjà très développé aux États-Unis où certains habitants doivent faire face à la flambée des prix de l’immobilier. Elles connaissent aussi un certain succès en Chine, où les espaces disponibles pour construire sont de plus en plus restreints.

Bientôt en France, les maisons pliables ?

Du côté de Toulouse, Patrick Barrière a décidé de se lancer dans l’aventure des tiny-houses pliables dévoile le site France 3 Régions. Notons que c’est notamment le gérant de l’entreprise Little Giant Modular et constructeur de maisons en bois depuis deux décennies. Dès 2023, il commercialisera donc des maisons pliables de 35 m² conçues en panneaux isolés au polyuréthane. Et comme la surface au sol ne dépassera pas les 40 m², elles pourront être installées avec une simple déclaration de travaux et, en conséquence, sans permis de construire. Rappelons que lorsque vous effectuez une déclaration de travaux, le délai d’instruction est d’un mois contre trois pour un permis de construire. Ce qui veut dire que sans réponse des services de l’urbanisme sous un mois à partir de la date de dépôt de votre demande, vous pourrez déplier votre petite maison ! Les tiny-houses pliables vendues en France seront « constructibles » en une heure à peine et pourront être installées sans fondation. Et cela, même si une dalle de béton est tout de même recommandée.

Et à l’intérieur, ce sera comment dans la maison pliable ?

Lorsque la petite maison sera dépliée, elle ressemblera à un F3 doté d’un salon, d’une cuisine, d’une salle à manger, d’une salle de bains… et de deux chambres ! Avec 35 m² habitables, ce ne sera évidemment pas les dimensions d’une villa sur la Côte d’Azur, mais le nécessaire pour vivre confortablement avec un ou deux enfants. Une alternative qui va probablement séduire de nombreux futurs propriétaires tant les prix de l’immobilier grimpent et les prêts difficiles à obtenir. Mais l’entrepreneur toulousain aimerait aussi que ces petites maisons pliables puissent avoir une réponse humanitaire.

Ainsi, il imagine pouvoir les proposer aux collectivités et associations afin de proposer un toit confortable à ceux qui dorment dans la rue. Ceux qui sont victimes d’incendies ou d’inondations, se retrouvant à la rue en quelques minutes, peuvent également en bénéficier. Quant au prix de ces petites maisons pliables, il ira de 25 000 à 32 000 € en fonction des aménagements choisis et de la livraison. Il sera possible de faire installer sa tiny-house pliable ou de l’autoconstruire. Plus d’informations : littlegiantmodular.fr