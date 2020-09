Immobilier : dans certaines villes de France il est plus rentable de louer que d’acheter sa résidence principale

Aujourd’hui obtenir un prêt immobilier relève presque de l’impossible… A moins d’avoir deux salaires conséquents, un apport personnel voire un garant, les primo accédants rencontrent de nombreuses difficultés. Pourtant il est souvent plus rentable d’acheter que de louer, mais tout dépend dans quel coin de France, vous jetez votre dévolu !

Une étude du courtier Meilleurtaux.com nous apprend qu’il faut en moyenne 3 ans et 5 mois pour qu’un achat soit plus rentable qu’une location… Mais les disparités entre les 36 plus grandes villes de France sont énormes… Le confinement n’aide pas les banques à autoriser des prêts immobiliers. Les prix de certaines villes flambent et de nombreux français n’ont pas d’autres choix que de se tourner vers une location.

Quelques villes en chiffres !

Si l’on en croit les derniers chiffres, il faut 11 mois à Perpignan pour que l’achat soit plus rentable que la location. Mais il faut 18 ans à Lyon… Entre les deux, nous retrouvons Le Havre ou Mulhouse (1 an et 2 mois), Le Mans et Toulon (1 an et 5 mois), Besançon, Brest et Lille (2 ans). Et les chiffres s’envolent avec des villes Nantes (8 ans), Bordeaux (12 ans) et Paris (13 ans). La palme revient donc à la ville de Lyon (18 ans) où le marché de l’immobilier explose depuis plusieurs années déjà.

Ces durées se sont sensiblement allongées par rapport à 2019, un courtier explique ces chiffres par une petite augmentation des taux dans l’immobilier. Et également par une hausse des loyers de certaines villes.

Cette étude réalisée par Meilleurtaux.com et révélée par le Parisien se base sur une surface moyenne de 70m² dans les 36 plus grandes villes françaises. Le calcul quant à lui s’appuie sur le montant des loyers et le rendement si l’argent avait été placé et consacré à l’apport personnel.

Vous savez désormais quelles villes choisir pour peut-être faire une plus-value rapidement ?

Photo de couverture Martin M303 / Shutterstock