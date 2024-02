La face cachée des maisons à 1 €

Nous sommes nombreux, parmi les médias, à relayer des offres insolites concernant des maisons à 1 €, ou une île perdue pour quelques milliers d’euros. Ces petits trésors immobiliers font le tour de la toile, et sont maintes fois relayées. Cependant, comme le révèle une enquête menée par « The Washington Post », elles sont souvent très alléchantes sur le papier, un peu moins dans la réalité. En France, comme dans toute l’Europe, la période n’est pas réellement propice aux prêts immobiliers. Ces offres se présentent alors comme une aubaine pour celles et ceux qui souhaitent quitter la France, pour une vie « meilleure » et surtout une maison à un prix défiant toute concurrence. Mais, que cachent concrètement ces offres mirobolantes ? Sont-elles vraiment de bonnes affaires ? Décryptage.

Ces offres sont-elles bien réelles ?

La réponse à cette question est oui, sans aucun problème, puisqu’elles émanent la plupart du temps des communes proposant ces dernières. Toutes ou presque, visent à revitaliser un village ou région éloignée des villes, d’où la population originelle a déserté. Progressivement, les plus anciens ont disparu, et les plus jeunes, sont partis « travailler en ville ». Alors pour éviter la mort d’un village, les maires proposent des maisons à 1 €, espérant ainsi renforcer l’attractivité de leurs villages. Les annonces sont toutes officielles, et sérieuses, mais souvent, elles masquent quelques défauts, ou surprises auxquelles les propriétaires peuvent être confrontés.

Pourquoi faut-il se méfier de ces offres ?

Comme nous l’avons dit dans le paragraphe précédent, les maisons à 1 € se situent, dans leur quasi-totalité, dans des villages qui ont, au fil des ans, perdu leurs habitants. Il faut alors se poser la question de la raison de leurs départs. Manque de travail, absence d’activités, village reculé en montagne, ou en pleine campagne, ou encore accès difficiles, voire maisons à l’abandon, et complétement délabrées ? Les raisons des abandons peuvent être nombreuses, et il est conseillé de se renseigner sur les points énumérés ci-dessus avant d’investir 1 € ! Vous vous direz que la modique somme demandée ne vous engage pas à grand-chose ? Là encore, attention, certaines communes demandent, en contrepartie, d’effectuer des travaux de rénovation, et bien sûr d’habiter la maison achetée comme résident principal. Encore faut-il, pour certains pays, obtenir le droit de résider dans ladite maison dont vous serez propriétaires !

Est-ce vraiment intéressant pour les communes ?

L’exemple de Mussomeli, une bourgade sicilienne, serait, selon son Maire, plutôt bénéfique. En effet, depuis 2017, cette commune propose des maisons à des prix dérisoires, attirant notamment des expatriés américains. Selon le maire, cette initiative a été bénéfique, stimulant les activités de construction et rouvrant des services tels que le service de chirurgie de l’hôpital principal grâce à l’arrivée de médecins argentins dans le cadre du programme.

Les offres sont donc véridiques, et ceux qui ont franchi le cap se disent généralement satisfaits. Mais, attention tout de même à ne pas vous précipiter et à bien mesurer tous les facteurs gravitant autour de ces offres très alléchantes.