Faut-il vraiment enlever ses chaussures à la maison ? La réponse pourrait vous surprendre

Ah, les chaussures ! Elles nous protègent du gravier, des chewing-gums collés, et des flaques douteuses que l’on croise sur nos chemins. Pourtant, une fois le seuil de la maison franchi, elles deviennent tout sauf des alliées. Personnellement, je vis pieds nus, dehors comme dedans, et je porte des chaussures par obligation ! Et, les chaussures ne dépassent jamais le seuil de la véranda, pour toute personne qui entre chez moi ! Mais, d’après une étude internationale relayée par The Conversation, menée dans 35 pays dont la France, j’ai peut-être raison ! En effet, elle révèle que près d’un tiers des contaminants retrouvés dans nos foyers proviennent… de l’extérieur. Et, ce n’est pas uniquement de la terre ou quelques miettes de trottoir : microplastiques, agents pathogènes résistants aux antibiotiques, éléments radioactifs et même résidus d’excréments (oui, oui) … font partie du voyage. Alors ? Que vous réservent les dessous de vos pompes ? Décryptage !

Un petit pas pour l’hygiène, un grand pas pour votre santé

Ce débat, aussi anodin semble-t-il, touche à une réalité bien plus large : la qualité de l’air et des surfaces à l’intérieur de nos maisons. Selon l’équipe du programme DustSafe, nous passons 90 % de notre temps en intérieur. Ce qui s’accumule sur nos sols peut donc avoir un impact direct sur notre santé. Et il ne s’agit pas simplement de poussière classique : on parle aussi de plomb, cadmium, PFAS (ces produits chimiques éternels qui s’incrustent partout) ou encore E. coli, retrouvé sur 96 % des semelles analysées.

Un conseil d’ami : une bonne paire de pantoufles ou une paire réservée à l’intérieur suffisent largement à réconcilier hygiène et confort. Personnellement, je vous l’ai dit, j’ai opté pour les pieds nus, à la rigueur recouverts de grosses chaussettes d’intérieur ! Et, une paire de sabots m’attend sur la terrasse pour aller au jardin.

Ce que vos chaussures peuvent rapporter dans votre maison :

Contaminant Origine probable Effet potentiel Bactéries E. coli Déjections animales/humaines Risques gastro-intestinaux Métaux lourds (plomb, arsenic, cadmium) Sols pollués, poussières industrielles Neurotoxicité, effets cancérigènes PFAS (« produits chimiques éternels ») Produits ménagers, pelouses traitées Perturbations hormonales, cancers Microplastiques Débris urbains, plastiques dégradés Impact inconnu mais préoccupant Gènes résistants aux antibiotiques Environnements hospitaliers, animaux Bactéries multi-résistantes

Le retour du paillasson… et du bon sens

Vous l’aurez compris : enlever ses chaussures en rentrant chez soi n’est pas une lubie de maniaque du ménage. C’est un geste de prévention simple, économique et franchement peu contraignant. En prime, cela prolonge la durée de vie de vos sols, limite les nettoyages à répétition, et protège vos enfants qui vivent souvent à hauteur de poussière. Si vraiment l’idée de vous retrouver pieds nus vous rebute, optez pour une paire de chaussures d’intérieur, mais n’allez pas sortir les poubelles avec, ou chercher le courrier !

Et, puis, des chaussures dans une maison, est-ce réellement l’idéal ? Je ne le crois pas, en tout cas, moi, j’ai choisi depuis toujours, au risque de passer pour une illuminée lorsque je dis que je marche pieds nus du 1ᵉʳ janvier au 31 décembre ! Et vous, vous continuez à marcher dans votre salon avec vos chaussures remplies de microbes ou vous avez vos petits chaussons qui vous attendent sagement ? Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Que portez-vous aux pieds, à l’intérieur ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .