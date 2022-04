Surcyclage : la start-up TREAD & GROOVE va transformer les pneus usagés en semelles de chaussures antidérapantes

Lorsque l’on parle upcycling ou recyclage, il s’agit souvent des bouteilles en plastique, de vieux meubles ou encore de compostage. Pourtant, il est un matériau que nous utilisons quotidiennement ou presque si tant est que nous possédions un véhicule: il s’agit bien évidemment du pneu ! Et c’est un matériau difficilement recyclable, même si de nombreuses entreprises s’y attèlent désormais. Et à fortiori, ils terminent leurs vies, abandonnés en dépôt sauvage ou dans un immense brasier hyper polluant… Une entreprise japonaise, TREAD & GROOVE, a décidé de transformer les vieux pneus des décharges en semelles pour chaussures… Et finalement, c’est un concept plutôt intelligent. On vous explique tout.

Des pneus pour semelle ?

Qui n’a jamais glissé sur un trottoir à cause de semelles trop lisses ? Et quelle matière peut vous empêcher de glisser sur une chaussée ? Les pneus pluie ou neige sont fabriqués pour éviter les glissades des voitures… TREAD & GROOVE s’est donc probablement dit que la matière du pneu sur une semelle extérieure pourrait avoir le même effet pour nos chaussures. Le concept de la semelle est né de ce constat, mais cela ne veut pas dire que les chaussures n’en restent pas moins élégantes.

TREAD & GROOVE, un concept utile

Le nom de TREAD & GROOVE provient de la marque dérivée de la surface du pneu (bande de roulement) et du motif qui se trouve à la surface du pneu (rainure). Les semelles conçues par la start-up ont subi 14 tests de mélanges différents, et 33 prototypes ont été réalisés avant que la marque ne propose un produit commercialisable. Pour l’entreprise, le principal objectif était d’avoir une semelle extérieure capable d’absorber les chocs, tout en restant flexible et légère à porter.

Une technique de moulage par écrasement

TREAD & GROOVE explique qu’ils pensent que tout le monde a déjà glissé à cause d’une semelle usée. Avec leurs semelles en pneus recyclés, ils affirment que le glissement peut être évité par rapport à un caoutchouc ordinaire sur surface mouillée. Pour réaliser leur semelle, ils utilisent une technique de moulage par écrasement, ce qui permet d’ôter les parties granuleuses pour les lisser, mais sans leur enlever leur pouvoir d’adhérence. Ils expliquent : “Les pneus sont l’aboutissement de la science et de la technologie issues de 170 ans de recherche, conçus pour supporter un poids d’environ 900 kg pour les voitures légères et d’environ 1,4 tonne pour les voitures particulières de taille moyenne.” Pour eux, c’est donc la meilleure matière qui existe pour des semelles anti-dérapantes !

Les pneus, véritable fléau pour la planète !

Les pneus que la start-up utilise pèsent chacun un peu moins de 10 kilos… Et chacun émet environ 26 kilos de dioxyde de carbone lorsqu’il est incinéré ! Un rapport poids émission assez hallucinant quand on imagine le nombre de pneus mis au rebut chaque année. Grâce à l’utilisation des pneus pour fabriquer leurs semelles, ils affirment que les restes de pneus non utilisables n’émettront plus que 8 kilos de dioxyde de carbone par pneu incinéré. C’est toujours beaucoup pour la planète, mais cela réduit tout de même les émission de 18 kilos… Un concept qui se traduit par la série de chaussures SAHARA de TREAD & GROOVE, inspirée du désert du Sahara.