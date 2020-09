Environnement : bientôt des routes fabriquées à base de pneus recyclés ?

Les pneus usagés sont un véritable fléau pour l’environnement. Il n’est pas rare de voir des montagnes de pneus joncher les bords de route lors de dépôts sauvages. Les pneus sont difficilement recyclables et ils ne sont pas pris par les entreprises de ramassage des déchets.

La seule solution étant de les porter à la déchetterie. Mais, la plupart du temps, ces dépôts sauvages sont l’œuvre de professionnels peu scrupuleux qui ne veulent pas payer pour les recycler. Un nouveau procédé actuellement en test pourrait permettre le recyclage d’une partie des pneus usés : les utiliser pour fabriquer l’enrobé des routes ! Explications.

L’initiative de ce projet vient des constructeurs automobiles, mais également des grandes marques de pneus. La gestion de l’impact environnemental est désormais au cœur des préoccupations de ces deux secteurs industriels. Cela passe par des matériaux éco-sourcés ou recyclables mais également par la rénovation des infrastructures routières existantes.

Concernant le recyclage des pneus, des chercheurs australiens de la RMIT University (Royal Melbourne Institute of Technology), ils testent différents mélanges à base de granulés de caoutchouc. Ce mélange composé de 0.5% de granulés et de béton recyclé semble assurer des performances optimales. Les tests réalisés valident la résistance à l’eau, à la déformation et aux cisaillements.

Les fabricants de pneus s’engagent pour l’environnement

C’est Aliapur, déjà très investi dans le recyclage des pneus qui a la charge de ce projet. Les géants du pneu comme Continental, Dunlop, Michelin, Pirelli, Goodyear, Bridgestone et Kléber versent 1.25€ par pneu pour valoriser la matière. Mais c’est aussi et surtout pour, qu’à termes, l’intégralité d’un pneu usagé soit recyclé.

Michelin, la référence française en matière de pneu, prévoit de recycler 100% des pneus produits en 2048… 28 ans seront nécessaires pour révolutionner le recyclage des pneumatiques ! Pour le moment, il semble qu’intégrer les pneus aux revêtements de route soit la meilleure solution envisagée. En utilisant à l’origine des produits bio-sourcés évidemment !