Vapra, l’invention d’un appareil domestique qui transforme les déchets en compost en 7 jours seulement

Dans tous les pays du monde, nous produisons des quantités astronomiques de déchets. La société de consommation dans laquelle nous vivons produit des déchets, c’est inéluctable. Néanmoins, il existe des solutions pour réduire, recycler ou revaloriser ces déchets et notamment ceux que l’on appelle les « biodéchets ». En Inde, l’un des pays les plus peuplés du monde, ce problème existe aussi évidemment, mais peu de solutions sont proposées. Ainsi, et selon le ministère de l’Économie français, l’Inde produit chaque année 65 Mt de déchets solides, dont 62 Mt de déchets ménagers. C’est le 7ᵉ pays du monde le plus producteur de déchets, et les capacités maximales des décharges ont été atteintes en 2018, selon l’Organisation des Nations Unies. Pour tenter de lutter contre les déchets, une jeune femme, Pavani Lolla, a décidé d’innover avec un composteur domestique. Cet appareil baptisé Vapra serait capable de produire du compost en seulement 7 jours. Je vous le présente immédiatement.

Sensibiliser au tri des déchets

La jeune femme était élève ingénieure à l’Institut de technologie Vignana Bharathi d’Hyderabad. Dans le cadre de ses études, elle participait à un forum « Eco Club », dans lequel ils échangeaient sur la durabilité, la sensibilisation des publics à l’environnement. De plus, ils imaginaient des solutions respectueuses de la planète ! « Dans le cadre du projet, nous nous sommes rendus dans un village voisin pour sensibiliser les habitants à l’importance de trier efficacement les déchets. Nous avons demandé pourquoi ils préféraient jeter leurs déchets au lieu de les trier, ils ont répondu qu’ils finissaient par être mélangés dans des décharges, alors à quoi bon trier ? » explique-t-elle au magazine The Better India lors d’une interview.

Pavani Lolla a gardé en tête cette réflexion spontanée et imaginé une solution pour résoudre ce problème. Son idée : construire une machine qui permettrait de déverser les déchets triés au niveau des ménages. Les déchets organiques représentent 60 % de ceux produits. C’est donc vers ceux-ci qu’elle a décidé de se tourner, en fondant « Future Steps » avec deux amis, Mahesh U et Siddhesh Sakore, pour commercialiser leur invention, le composteur domestique Vapra.

Faire de l’engrais rapidement avec des déchets organiques

Le composteur domestique résout deux problèmes majeurs en Inde. Outre la réduction des déchets alimentaires, il permet aussi aux Indiens d’économiser de l’argent. En effet, dans ce pays, la terre nourrit de nombreuses populations, qui doivent acheter des engrais organiques pour fertiliser leurs sols. Faire de l’engrais rapidement avec des déchets organiques, était la solution idéale pour de nombreuses personnes. Le composteur innovant de Pavani transforme les déchets de cuisine en compost en seulement sept jours. Conçu pour être utilisé sur les balcons, ce composteur portable peut être conservé comme une poubelle ordinaire. Le kit de compostage, vendu à 3 500 roupies (38 €), comprend un composteur rotatif et un paquet de 2 kg de poudre de mélange vert. Pour l’utiliser, il faut ajouter le paquet de poudre et 400 ml d’eau au composteur, puis mélanger manuellement. Ensuite, les déchets de cuisine tels que pelures de fruits, restes de riz et de rôti peuvent y être ajoutés. Après avoir fermé le couvercle, il suffit de faire tourner le composteur cinq fois.

Un compost en 7 jours seulement

Ce composteur se distingue des méthodes traditionnelles en réduisant le temps de compostage de 45-60 jours à seulement sept jours, sans augmentation artificielle de la température. De plus, le mélange vert élimine les odeurs désagréables d'ammoniac, facilitant ainsi le recyclage des déchets sans nuisances. En un mois, l'appareil peut transformer au moins 30 kg de déchets de cuisine en compost. Jusqu'à présent, plus de 6 000 kits ont été vendus à Telangana, Maharashtra, New Delhi et Karnataka. Quant aux utilisateurs, ils sont ravis de pouvoir réutiliser leurs propres biodéchets pour enrichir leurs cultures !