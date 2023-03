Joseph Joseph – Titan : l’invention d’une poubelle qui compacte les déchets et les ordures ménagères

Biodéchets, tri, compostage, emballages, tous ces mots résonnent beaucoup en ce moment. La loi anti-gaspillage de 2020, dont le dernier volet s’appliquera le 1ᵉʳ janvier prochain, avec le tri des biodéchets obligatoires, a fait bouger les choses. Dans certains départements, le tri des emballages a été, par exemple, simplifié pour pouvoir jeter toutes sortes d’emballages (plastique, métallique, carton) dans le même conteneur. La conséquence directe étant de réduire celles que l’on appelle les « ordures ménagères », qui sont incinérées ou enfouies. En triant nos biodéchets, la quantité d’ordures ménagères pourrait encore se réduire et c’est plutôt une bonne nouvelle. Et si vous compactiez vos ordures ménagères avant de les jeter, ce serait encore mieux pour la planète. Un outil génial pourrait vous y aider : la poubelle compacteur Titan de Joseph Joseph, et l’on vous explique pourquoi.

Compacter les ordures ménagères, est-ce une bonne idée ?

Attention, nous ne parlerons pas ici des emballages, certains centres de tri recommandent de ne pas emboîter les emballages ni de compacter les bouteilles pour éviter les erreurs de tri. Nous aborderons uniquement les ordures ménagères, celles que vous glissez dans un sac-poubelle, puis dans votre poubelle verte en général. Compacter vos ordures ménagères avant de les envoyer à la collecte revêt plusieurs avantages.

Le premier étant, bien entendu, de gagner de l’espace dans votre poubelle, soit de la sortir « moins souvent ». Si vous la sortez une fois sur deux, vous réduisez automatiquement les coûts de transport et les émissions de gaz à effet de serre du camion de collecte. Beaucoup de camions de collecte roulent au GPL ou avec des biocarburants comme l’huile de friture, mais ce n’est pas encore une généralité. Compacter ses ordures ménagères est, de ce fait, un geste simple et écologique qui permet de réduire l’empreinte environnement tout au long du processus de traitement !

Comment réduire vos ordures ménagères ?

En travaillant sur plusieurs axes, votre bac d’ordures ménagères ne devrait plus se remplir qu’occasionnellement. Concrètement, votre poubelle d’ordures ménagères, celle où vous mettez un peu tout et n’importe quoi, reconnaissons-le, ne devrait accueillir que très peu de « matières ». Tout au plus, vous devriez uniquement y déposer ce qui n’est pas recyclable : vaisselle cassée, couches ou serviettes hygiéniques jetables, jouets cassés, éponge classique. Les restes de repas finissent aussi dans cette poubelle, sauf si vous possédez un composteur ou un déshydrateur, une autre manière de réduire le volume de vos déchets. Pour réduire ces déchets, vous pouvez passer aux couches ou serviettes hygiéniques lavables, à la cup menstruelle pour les femmes et éviter l’essuie-tout, le papier d’aluminium, etc. Vous pouvez aussi donner ou retaper, plutôt que de jeter.

Notre propre expérience de tri des déchets

Depuis quelques mois, nous nous tenons à un tri drastique de nos déchets. Bilan : un sac de 50 l pour 15 jours pour un foyer de trois personnes et de nombreux animaux de compagnie, en compactant à chaque fois notre sac-poubelle. Pas d’odeurs, car moins d’air dans le sac-poubelle. Nous améliorerons encore nos ordures ménagères, dès qu’une solution pour les déchets de cuisine nous sera proposée par l’agglomération. En attendant, nous trions, nous compactons, nous compostons et veillons à utiliser des produits achetés en vrac, ou des recharges pour la lessive, le liquide vaisselle. Nous avons également banni l’essuie-tout, de bons vieux draps découpés en torchons font parfaitement l’affaire. Nous avons par ailleurs opté pour un déshydrateur afin de réduire le volume de nos restes de cuisine que nous ne compostons pas, pour le moment, par crainte des odeurs et de la venue de rongeurs dans le jardin.

Le compacteur de déchets Titan de Joseph Joseph peut vous aider

Pour aller encore plus loin dans notre gestion des déchets ménagers, nous envisageons l’achat d’un compacteur de déchets Titan, produit phare de la marque Joseph Joseph. Compactez vos déchets, gagnez de la place ! Le Titan, qui bénéficie actuellement d’une promotion de 40 % sur Amazon, coûte 137,94 € au lieu de 229 €. C’est peut-être le moment de vous équiper de cette poubelle de 30 l qui va, en réalité, vous permettre d’y stocker un volume de 90 l.

Ceci est rendu possible grâce à un système breveté de compactage, qui se déclenche à chaque fermeture du sac. Les déchets sont alors compactés et protégés par le sac qui recouvre ceux-ci au fur et à mesure. Les sacs spécialement conçus pour le Titan ne se déchirent pas. Cependant, il est également possible d’utiliser des sacs classiques, à condition qu’ils soient d’excellente qualité. Un filtre à charbon est de plus disponible afin de limiter les odeurs désagréables. Selon le fabricant, le système breveté de compactage et la pédale d’ouverture ont été testés plus de 100 000 fois.

À propos de Joseph Joseph

Cette entreprise britannique de design est fondée en 2003 par les frères jumeaux Richard et Antony Joseph. Elle est spécialisée dans la conception et la fabrication de produits pour la cuisine, la maison et le bureau, tels que des ustensiles de cuisine, des planches à découper, des boîtes de conservation, des poubelles et des accessoires de bureau. En plus de leur gamme de produits de cuisine et de maison, Joseph Joseph propose aussi des produits pour le tri et le recyclage des déchets. Des produits qui reflètent leur engagement en faveur de la durabilité et de la protection de l’environnement.

