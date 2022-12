L’invention d’une « poubelle » qui transforme les sacs plastiques en « briques »

Souvenez-vous, dans les années 1980, lorsque vous passiez à la caisse d’un supermarché, vous aviez des sacs plastiques à volonté en sortie de caisse. Ils étaient gratuits et pratiques, mais également très polluants. En France, ces sacs plastiques ne sont plus autorisés depuis 2016 et ont été remplacés par des sacs cabas payants, mais échangeables à vie généralement. En revanche, dans de nombreux autres pays du monde, ces sacs plastiques polluants sont toujours autorisés, ce qui n’est pas une excellente nouvelle pour la planète. Certes, ils peuvent servir plusieurs fois. Cependant, ils sont particulièrement légers, et par conséquent, peuvent s’envoler et se retrouver accrochés à un arbre ou à flotter dans les océans. Ils sont un danger non seulement pour la nature, mais également pour la faune qui peuple cet environnement où ils se retrouvent ! Pour tenter de recycler correctement les sacs plastiques, l’entreprise Clear Drop invente des briques conçues à base de sacs plastiques pressés. Découverte.

Clear Drop, pour quoi faire ?

L’entreprise veut rationaliser le recyclage des sacs plastiques en les compressant dans des briques. En réalité, chaque brique est fabriquée avec des sacs plastiques compressés maintenus au fur et à mesure de l’assemblage par une fine couche de plastique fondu. Ce procédé entend résoudre le problème des sacs plastiques difficiles à séparer et à stocker avant qu’ils ne partent au recyclage. Dans les centres de tri, nombre de ces sacs finissent par s’envoler et vont polluer la nature environnante. C’est donc pour résoudre ce problème que l’entreprise imagine un nouveau mode de stockage de ces contenants. Le Clear Drop SPC est conçu pour vous aider, en comprimant vos sacs en briques compactes.

Comment ça marche ?

Après l’avoir vue, la SPC (Soft Plastic Compactor) ressemble à une poubelle de cuisine ordinaire, mais avec une petite différence. En effet, elle se remplit uniquement de sacs plastiques. Des sacs et des films plastiques que l’on peut trouver autour des aliments (saucisses de Francfort, fromage, charcuterie). À chaque ajout de matière, une presse vient tasser les plastiques et dépose une fine couche de plastique pour les maintenir au fond de la brique.

Lorsque la brique est pleine, une autre petite couche de plastiques non compressés vient faire office de poignée pour la déplacer. Selon la société Clear Drop basée au Texas, un procédé breveté empêche le SPC de dégager des fumées toxiques « à des niveaux supérieurs à ceux acceptés par les réglementations et les normes sanitaires » lors de la fusion du plastique.

Un nouveau moyen de recyclage pour les particuliers ?

La brique SPC ne se destine pas exclusivement aux centres de recyclage, mais également aux particuliers. Clear Drop devrait vendre cette innovation au prix de 295 $ dès l’année prochaine et entend faire entrer les briques SPC dans les foyers. L’idée étant que les utilisateurs forment leurs briques avec leurs propres déchets plastiques, puis les déposent en mode compactées sur le trottoir. Ces dernières seront ramassées et livrées au centre de recyclage par le service de collecte des ordures ménagères. Une fois les briques arrivées à bon port, les employés pourront enlever les fines couches de maintien, pour trier les emballages plastiques qui pourront être recyclés. Plus d’informations sur ce concept ? Rendez-vous sur le site Clear Drop SPC.