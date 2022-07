Un inventeur dévoile une machine innovante qui transforme les sacs plastiques en carburant

Ah les déchets plastiques ! Nous en parlons beaucoup, et nous savons désormais qu’ils sont un véritable fléau pour l’environnement, dont les océans. Saviez-vous par exemple que les Américains utilisaient 100 milliards de sacs en plastique chaque année ? Et que ces milliards de sacs sont fabriqués avec 12 millions de barils de pétrole ! Un sac en plastique, si petit soit-il, met environ 1 siècle à se dégrader dans la nature. Et encore, il ne se désagrège pas totalement mais se transforme en microplastiques, polluants et destructeurs pour la faune et la flore maritimes. Un inventeur japonais du nom d’Akinori Ito propose une solution intelligente et innovante pour recycler ce type de déchets. Grâce à son invention, il promet de convertir le plastique des sacs en carburant. Intéressant non ? On vous explique tout !

Quelle est cette invention ?

Akinori Ito a créé un appareil électroménager qui va convertir les sac plastiques en carburant donc. Ne pensez pas que vous allez pouvoir le mettre dans le réservoir de votre voiture, le combustible fabriqué ne peut être utilisé que pour générer de la chaleur. Et il part d’une idée toute simple: puisque les sacs en plastiques sont fabriqués à base de pétrole, ils peuvent redevenir du carburant ! Rappelons que le pétrole brut, lorsqu’il est raffiné, termine dans nos réservoirs et est aussi utilisé pour les poêles et générateurs !

Pourquoi cette invention ?

L’inventeur Japonais explique qu’un kilo de plastique peut produire un litre de pétrole et que le processus de conversion nécessite environ 1 kWh d’électricité (environ 20 cents aux Etats-Unis). Certes, le produit final émettra bien du CO2 puisqu’il sera brûlé, mais cette méthode de recyclage pourrait révolutionner le monde et aider à traiter les déchets plastiques. De plus, son invention fonctionne pour un usage domestique, ce qui permettrait à ceux qui la possède de tendre vers l’indépendance énergétique, un autre bon point !

Mais comment ça marche ?

La machine utilise une technique de pyrolyse qui transforme un composé en un autre plus petit en le chauffant à des températures très élevées. Elle peut traiter différents plastiques comme le polypropylène, le polystyrène ou le polyéthylène mais ne peut pas traiter les bouteilles en plastique. Le plastique est chauffé puis introduit dans un four sous pression, sans oxygène, qui chauffe à 427°C. Le plastique devient alors liquide et la machine le transforme en gaz, qui est ensuite piégé et refroidi; la vapeur qui se condense quand elle refroidit produit du pétrole brut ! Le mélange obtenu est un amalgame d’essence, de diesel, de kérosène et d’huile.

L’inventeur explique que sa machine ne produit aucune substance toxique mais seulement une petite quantité de résidus de charbon inerte qui peut être jetée dans les ordures ménagères classiques. Les inventions et innovations en matière de traitements, recyclages ou récupérations des plastiques sont nombreuses. Pourtant, ces déchets plastiques semblent de plus en plus présents sur notre planète. Quand les autorités du monde entier prendront-elles conscience qu’il faut agir à la base, donc sur ces plastiques pour tenter de limiter les dégâts ? Il faudra des centaines d’années pour parvenir à nettoyer les océans du plastique, il serait peut-être temps qu’on arrête d’en rajouter non ?