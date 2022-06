Une adolescente invente un robot pour détecter les microplastiques dans les océans

Anna Du n’a que 16 ans, mais elle est déjà l’une des plus géniales inventrices de son âge. Très préoccupée par l’environnement et la pollution des océans, la jeune collégienne s’intéresse depuis plusieurs années aux microplastiques. Rappelons que ces particules peuvent provenir de différentes sources comme les nurdles perdus en mer à cause de containers tombés, ou encore des morceaux de gomme laissées par les pneus. Ce qui est sûr, c’est que ces microplastiques finissent pour la plupart dans les océans, qu’ils étouffent peu à peu ! Anna Du, du haut de ses 16 ans, a déjà bien œuvré pour lutter contre cette pollution. Elle a inventé un robot qui détecte les microplastiques au fond des océans et publié un livre relatant son parcours. Portrait d’une jeune inventrice engagée et à l’avenir presque tout tracé !

Comment tout a commencé ?

Les parents d’Anna l’ont toujours impliquée dans les activités de sensibilisation des étudiant du MIT lorsqu’elle était encore une enfant. Elle y a tout appris de l’industrie STEM, ou STIM en français pour Science, Technologie, Ingénierie et Mathématiques. Mais, elle a également découvert qu’elle pouvait aussi proposer des idées, et les exécuter. A 12 ans, elle invente une voiture télécommandée qui pourrait détecter les plastiques au fond de l’océan. Puis, elle écume les expositions scientifiques et présente son invention lors de plusieurs concours d’innovation ou liés à l’environnement. Lors de l’un de ces concours, sa ROV (véhicule télécommandé) fait mouche au Broadcom Master. Elle n’a que 12 ans et quelques mois mais son invention se présente comme révolutionnaire…

Le robot ROV d’Anna c’est quoi ?

La collégienne s’inspire de l’atterrisseur Curiosity qui étudie la surface de la planète Mars. Elle créé une version semblable avec des tuyaux de PVC et des hélices puisqu’il est sensé évoluer dans l’eau. Les robots qui peuvent atteindre les fonds sous-marins sont essentiels car ils permettent de détecter les couches de pollutions qui s’y déposent. Et le plus beau reste à venir: elle a doté sa ROV d’un système de détection composé d’une caméra à infrarouge et de trois types de lumière différentes. En fonction de ce que le robot détecte, une lumière de couleur s’allume. ROV pourrait ainsi différencier le plastique d’un minéral ou d’une vie végétale ou animale. Anna n’a pas gagné le concours, mais elle a continué à progresser pendant quatre années. Elle déclare : « Mon travail le plus récent que j’ai fait est que j’ai créé un modèle de simulation qui utilise l’intelligence artificielle afin de prédire réellement où se trouvent les microplastiques ». Elle explique qu’elle aimerait que son robot permette de juguler cette pollution qui se compte en (8) millions de tonnes chaque année… Et empêcher les petits poissons d’ingérer les microplastiques avant d’être eux-mêmes mangés par les gros poissons, qui eux, finissent dans nos estomacs humains !

Inventrice mais aussi auteure

Pour Anna, le plus difficile dans ce combat est de sensibiliser les gens à cette pollution presqu’invisible. Elle a donc décidé d’écrire un livre pour tenter de toucher les plus jeunes, ceux qui seront plus tard, responsables de la planète ! Sorti en février 2020 et disponible uniquement en anglais pour le moment, le livre s’intitule Microplastics and Me. La collégienne raconte comment nous jetons chaque jour des kilos de microplastiques qui viennent étouffer petit à petit nos océans.

Ce livre qui se destine aux enfants de 9 à 12 ans nous permet de connaître l’histoire d’Anna Du. Dans ce livre, elle partage son évolution du moment où elle s’est préoccupée de l’environnement, jusqu’à ce qu’elle conçoive sa solution primée. Ce petit livre écrit par une enfant, pour des enfants est un petit manifeste qui alerte les lecteurs sur les menaces environnementales à venir, sur les microplastiques si dangereux pour les océans… Anna encourage ainsi ses petits lecteurs à prendre le problème à bras le corps, elle les guide aussi pour qu’ils puissent eux-mêmes agir ! Un livre qui pourrait bien inspirer une future génération d’inventeurs, et nous on adore !

Microplastics and Me Du, Anna (Author)