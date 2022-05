Ender Ocean : ce jeu vidéo interactif permet d’intervenir dans le monde réel pour nettoyer les océans

Le mercredi 8 juin 2022 sera la journée mondiale de l’océan. Cette journée mondiale a été créée en 1992 à l’issue du sommet de Rio (Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement. Ce sommet, plus connu sous le nom de sommet de la Terre, vise à sensibiliser le grand public à une meilleure gestion des océans et de leurs immenses ressources… La pollution des océans est un véritable fléau actuel, des tonnes de plastiques sont charriées par les océans chaque jour, étouffant peu à peu la flore et la faune sous-marine. Cette année, à l’initiative d’Ender Ocean, vous allez pouvoir aider à nettoyer les océans du monde, tranquillement installés derrière votre écran en jouant au jeu vidéo en ligne dédié à cette mission d’intérêt général. Explications.

Ender Ocean c’est quoi ?

Ender Ocean est une entreprise à mission, basée à Gradignan en Gironde, “qui propose des solutions innovantes, ouvertes, réplicables, capables de nettoyer les rivières et les littoraux des déchets plastiques ou issus de la pêche dans l’intérêt collectif”. Le 8 juin prochain, ils lanceront un jeu vidéo participatif qui vient au secours des océans… En faisant appel aux gamers, ils comptent créer une communauté importante de « nettoyeurs des océans » et pourquoi pas, inciter des novices du jeu vidéo à découvrir une activité ludique et utile grâce à un jeu.

Comment ça marche ?

Avec Ender Ocean, votre mission sera donc de nettoyer les océans et ce jeu, en Plug And Play s’adresse à tous les publics… Il suffira de posséder un accès internet et l’un des navigateurs suivants : Mozilla Firefox ou Google Chrome. Lorsque vous allez vous connecter à une session, vous piloterez directement l’un des robots présents dans les fonds marins… Le jeu sera payant puisque le but est aussi de récolter des fonds pour poursuivre la mission de l’entreprise Ender Ocean, il sera possible de payer par Paypal ou Carte Bancaire.

Quel est le principe de ce jeu innovant et utile ?

Lorsque vous vous connecterez à votre session de jeu, vous deviendrez le pilote de l’un des robots sous-marins reliés à un bateau de collecte… Lorsque dans l’océan, vous apercevrez un déchet comme une bouteille, un filet de pêche ou un sac plastique, vous le localiserez et le robot ira le collecter… Le déchet sera ensuite ramené au bateau de collecte puis revaloriser par la suite. Le jeu vidéo, Ender Ocean est une réalisation française, mais il est possible de jouer depuis n’importe quel endroit du monde, dès l’instant que l’on dispose d’un bon accès à internet et du navigateur adéquat.

Comment s’inscrire ?

Le jeu débutera donc le 8 juin 2022, mais vous pouvez d’ores et déjà vous enregistrer pour être dans les starting-blocks dès le lancement. Pour vous enregistrer, il suffit de vous rendre sur le site Ender Ocean, d’entrer vos coordonnées. Vous allez pouvoir vous inscrire seul, ou en équipe et, en quelque sorte, adopter un robot ! Les joueurs pourront piloter un ROV (Remotely Operated underwater Vehicle) au clavier ou au joystick (manette de jeu). Chaque robot dispose de pinces qui peuvent récupérer des déchets pour les rapporter sur la base flottante qui leur fournit aussi l’énergie et l’accès à internet. Des personnes humaines cette fois seront chargées de récupérer les déchets collectés par les joueurs lors de leurs différentes missions. “Les fonds récoltés seront réinvestis dans le projet afin de réaliser des opérations de sensibilisation et des missions de dépollution en milieu naturel”. Nous ne savons pas à quel tarif sera proposé ce jeu, pour le savoir, rendez-vous le 8 juin prochain donc ! Plus d’infos : enderocean.com