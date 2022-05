Ce milliardaire Norvégien fait construire un “super yacht” qui ramassera 5 tonnes de plastique par jour dans les océans

L’immense yacht REV Ocean, capable de ramasser 5 tonnes de déchets plastiques par jour dans nos océans, aurait dû entrer en service en 2021…. Malheureusement, ce super bateau a connu quelques déboires, dus notamment à son poids. La livraison est donc reportée à l’année 2024, en espérant que les problèmes rencontrés depuis le début de sa conception, en 2017, soient résolus. Ce retard de livraison ne veut surtout pas dire qu’il ne sillonnera jamais les océans pour traquer les déchets plastiques; au contraire, l’armateur et milliardaire norvégien Kjell Inge Røkke tient dur comme fer à ce que ce super yacht soit efficace dès que possible. On vous le fait découvrir !

Le REV Ocean, c’est quoi ?

Cet énorme bateau est un yacht de luxe de classe Polar Class 61 aussi appelé Research Expedition Vessel. La construction de ce « nettoyeur de plastique » a été lancée en 2017 sur les chantiers navals de Vard Tulcea en Roumanie. Il peut accueillir 100 personnes et dispose de deux chalutiers et d’un submersible. Il dispose également d’un hélicoptère Airbus Corporate ACH1455 et de deux héliports; par ailleurs, il aurait coûté la bagatelle de 500 millions de dollars (474 millions d’euros).

Quels sont les enjeux écologiques du REV Ocean ?

Le milliardaire norvégien Kiel Inge Røkke décidait, en 2017, d’investir une énorme part de sa fortune personnelle dans un yacht destiné à dépolluer les océans. Rien de très original, mais la force du milliardaire réside dans le fait d’avoir pu conclure un partenariat avec WWF pour participer à des missions d’exploration et de collecte des déchets marins. L’objectif premier reste de nettoyer les océans des déchets plastiques, mais également d’apporter de nouvelles réponses aux problématiques de la pollution marine, de la surpêche, du réchauffement climatique ou encore à des émissions de CO2 causes par les bateaux.

REV Ocean est donc la société qui inclut le milliardaire norvégien et WWF Norvège, pas l’intermédiaire de sa secrétaire générale de l’époque, Nina Jensen, qui reste partenaire du milliardaire pour cette opération. La société souhaite également créer un siège social des océans à l’échelle mondiale qui permettrait aux chercheurs, ONG et entrepreneurs d’accéder à toutes les données récoltées par le yacht. Cette initiative devrait contribuer à trouver des solutions durables concernant la gestion de la pollution des océans.

Ses caractéristiques techniques

REV Ocean assure que le super yacht nettoyeur des océans a été conçu sur une philosophie verte et vertueuse; les matériaux utilisés pour sa construction ne seraient donc pas néfastes pour la planète.

Longueur : 183 m

Maître-bau 22 m²

Tirant d’eau : 5,25 m

Tirant d’air : 42 m2

Tonnage : 17 440 t

Puissance : 4 × Wärtsilä 8L26 (4 × 2,7 MW)3

Vitesse : 11 nœuds (20 km/h) et 17 nœuds (31 km/h) maximum

On ne connaît pas encore ses performances en conditions réelles, ni vraiment sa manière de fonctionner, mais les images sont magnifiques, tout comme les projets qu’il véhicule… On peutdoncà priori être milliardaire sans être égocentrique, et s’inquiéter de l’avenir de notre planète !