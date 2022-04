Triton et SHADOWCAT dévoilent un catamaran submersible

SHADOWCAT est une gamme de catamarans de support très réputée dans le milieu. Depuis quelques années, ils ont débuté une collaboration avec Triton Submarines, principal fabricant de sous-marins civils. Aujourd’hui, ils lancent un nouvel engin de récupération et de lancement baptisée SHADOWLARK. Ce concept a été rendu possible grâce aux connaissance des architectes navals d’Incat Crowther. L’innovation comprend un LARC de 24 mètres qui permet de transporter un sous-marin Triton 3300/3 MKII. Ce sous-marin peut accueillir trois personnes, dont le pilote. Il peut alors plonger à une profondeur de 1000 mètres maximum pendant 12 heures consécutives ! Présentation de cet étonnant engin digne d’un film science-fiction.

Un appartement sous-marin ?

Le SHADOWLARK pourrait être assimilé à une tiny-house sur l’eau, même si son prix de 10 millions de dollars ne le rendra pas vraiment accessible à tous ! Il mesure 8.5 mètres de large et dispose d’un centre de plongée, d’une cuisine, d’un bar, d’un espace de stockage sur trois ponts et d’un salon. A ce prix-là, il y a aussi un jet-ski et une annexe qui sert d’espace de rangement. Cette solution développée par SHADOWCAT l’a été par une équipe hautement qualifiée et se présente comme une solution aux défis logistiques à la récupération, au support et au lancement d’un submersible de 12 tonnes. Pour accueillir un tel poids, la plateforme en mer doit être stable, spacieuse et protectrice.

Quelques caractéristiques techniques dévoilées

Le système proposé par SHADOWCAT fonctionne en toute autonomie, et permet d’accueillir une flotte de yachts privés, qui seraient axés sur la recherche par exemple. Il peut aussi servir de package multifonctionnel pour les recherches des instituts océanographiques ou les réalisations de films documentaires sur les fonds marins. Bien sûr, il offre aussi une possibilité touristique pour des excursions de luxe à la découverte des fonds sous-marins. Et apparemment, dans ce domaine, la demande est importante et les solutions d’affrêtement sont très peu nombreuses. Robert Smith, fondateur de SHADOWCAT, explique que tous les navires de la marque sont construits sur-mesure et personnalisés. Ils peuvent être ainsi agrandis pour accueillir de plus grands sous-marins, ou aménagés pour offrir un service de loisirs supplémentaire dans une base nautique par exemple. Il ajoute que son produit peut transporter en toute sécurité les plus beaux « jouets » du monde… S’il collabore avec Triton Submarines, c’est justement pour que l’offre réponde aux besoins croissants de ce marché de luxe.

Quel est l’objectif de cet engin ?

Comme le précise Patrick J.Lahey, fondateur de Triton Submarines, « SHADOWLARK est un engin spécialement conçu pour lancer, récupérer et soutenir en toute sécurité et efficacement un submersible Triton ». Son principal objectif étant de permettre à de plus en plus de personnes de posséder et d’exploiter les fonds marins, dans une sécurité et un confort absolu… L’autre objectif étant de créer une plate-forme abordable, efficace, sûre et entièrement pratique. Tout dépend de ce que l’on entend par « abordable » bien entendu ! Dans le même temps, en pratiquant des prix aussi élevés, le commun des mortels pourra difficilement en profiter… Ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour les fonds marins, qui n’ont peut-être pas besoin de visites intensives, mais plutôt de respect et de silence ! A méditer !