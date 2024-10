« Jusqu’à 30 % d’économie de carburant », AirWing invente une voile éolienne pour les bateaux cargos

L’industrie maritime se mobilise pour lutter contre le changement climatique. Plus d’un siècle après le passage des navires à voile aux bateaux fonctionnant aux carburants fossiles, les préoccupations climatiques ravivent l’intérêt pour l’utilisation du vent comme moyen de propulsion. Ce retour vers l’énergie éolienne vise à réduire l’impact environnemental du transport maritime. La société GT Wings, basée au Royaume-Uni, est l’un de ces acteurs qui travaillent sur des solutions visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dues au transport maritime. Elle a notamment mis au point un système révolutionnaire baptisé AirWing.

Réduire la consommation de carburant

Conçue spécifiquement pour les cargos commerciaux, cette solution innovante consiste en une tour pouvant être installée sur les navires existants et les navires neufs. Malgré sa compacité, elle promet d’optimiser la poussée et de diminuer les besoins en carburant. Ce qui est intéressant, c’est que cette baisse de la consommation entraine une réduction des émissions de carbone étant donné que le système utilise le vent comme source d’énergie. D’après GT Wings, la technologie en instance de brevet permet de réaliser des économies de carburant allant jusqu’à 30 %.

Un dispositif éolien modulaire

La conception compacte et légère de l’AirWing ne découle pas du hasard. Son développeur a opté pour cela afin de permettre un déploiement sur les navires de marchandises générales ayant un espace de pont limité. L’une des particularités du système réside également dans le fait qu’il est adaptable et modulaire. Autant dire qu’il est possible de l’installer sur presque tous les types de cargos. En parlant de déploiement, sachez que le premier navire à bénéficier du système de propulsion éolien appartient à l’armateur britannique Carisbrooke. Il s’agit d’un cargo de 124 mètres de long. Les travaux d’installation devraient se dérouler au cours du quatrième trimestre 2024.

Un soutien financier des autorités britanniques

Grâce à son caractère innovant et ses nombreuses promesses, le projet AirWing a reçu une subvention de 225 000 livres (~270 000 €) du gouvernement britannique par le biais du ministère des Transports. Le fonds a été débloqué dans le cadre du programme UK Shipping Office for Reducing Emissions (UK SHORE) financé par le Smart Shipping Acceleration Fund. Il permettra à GT Wings de poursuivre le développement de sa technologie, y compris l’intégration de l’intelligence artificielle. Pour cela, un partenariat a été établi avec l’Université de Bath, en Angleterre, et Carisbrooke Shipping.

« Nous sommes ravis de recevoir ce soutien du ministère des Transports. Ce projet marque une étape importante dans notre mission de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur maritime », a déclaré le PDG de GT Wings, George Thompson. Plus d'infos : gtgreentechnologies.com.