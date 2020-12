Tiny Eco Hôtel : un étonnant concept de maison flottante disposant d’une annexe « hangar à bateau »

Qui n’a jamais rêvé devant un bungalow sur pilotis au beau milieu de l’Océan Indien, entouré de sable blanc ? Lorsque l’on choisit son lieu de vacances, souvent, on ne veut pas avoir à choisir entre la Terre et l’Eau… Un designer nautique, Max Zhivov a eu l’idée d’allier les deux en imaginant le Tiny Eco Hôtel, qui est, à la fois une tiny-house et un bateau.

Une villa flottante avec un élément fixe ! Unique et merveilleuse. Le concept de cette Tiny Eco Hôtel repose sur une structure flottante qui encourage l’éco-tourisme. L’hébergement est insolite et les vues sont à couper le souffle ! Présentation.

Max Zhivov est souvent à l’origine de projets un peu fou mais avec un leitmotiv : ne pas détruire l’environnement que vous aimez ! Le Tiny Eco Hôtel se compose de deux éléments qui peuvent être indépendants ou solidaires. Une maison sur pilotis et un hangar à bateaux ; le tout actionné par des moteurs électriques. Le fait qu’il soit amovible permet de le poser sur n’importe quel lac ou fjord avec une empreinte minimale. Les matériaux tels que le bois ou autres matériaux recyclés font que son installation limite considérablement l’impact environnemental.

Un paysage de rêve accessible depuis la tiny

Le Tiny Eco Hôtel ne mesure que 4.5 x 3 mètres et accueillerait 4 personnes. Ce n’est pas à proprement parlé une maison luxueuse, c’est l’environnement dans lequel elle sera posée, qui lui apportera le luxe ! Le Luxe de pouvoir se réveiller au beau milieu d’un flord norvégien ou du lac Léman !

A l’intérieur, le concept de Zhivov proposerait une cuisine, un coin repas, deux salles de bains, un balcon et une terrasse. La base de la maison sert, quant à elle de hangar pour le bateau. Le hangar, lui, est un peu plus grand (4.5 x 10m), dispose de deux ponts, d’une terrasse et d’un jardin flottant.

Le bateaux est électrique, ce qui lui permet de propulser la maison flottante avec le moins d’effets néfastes pour l’environnement. Elle ne sera pas très rapide lorsqu’elle sera déplacée, mais là n’est pas le but recherché ! Ce concept est tout simplement génial mais pour le moment, il n’est qu’un concept. Rien ne dit que le rêve de Zhivov se réalisera un jour ?

Plus d’infos :

Designer : Max Zhivov

Site officiel : max-zhivov.com

Page Behance : good_de_max

Page Instagram : good_de_max

