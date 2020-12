Water Villa : une maison flottante construite avec des containers maritimes

Vous prévoyez de faire un séjour entre amis ou en famille à Amsterdam mais vous ne savez pas encore où loger ? Vous recherchez le confort, la tranquillité, de l’espace et, en quelques mots, toute la commodité dont vous avez besoin pour passer un séjour agréable sans toutefois être trop éloigné du cœur de la ville ? Cette superbe villa construite par l’architecte Angela Holterman de l’agence Holland Zicht devrait faire votre bonheur !

On vous présente la Water Villa !

Si vous aimez le calme de la campagne néerlandaise, son ambiance pittoresque et qu’être entouré par la nature est un délice pour vous, alors ne cherchez plus : la Black Swan Water Villa est une maison flottante qui semble construite avec container de transport, bref le coin de paradis qu’il vous faut.

Cette superbe villa se trouve dans le village d’Oostknollendam, dans la province de Hollande-Septentrionale aux Pays-Bas. Il s’agit de l’un des plus beaux sites historiques de la région de Zaan. Cette magnifique demeure vous promet un séjour inoubliable rien que par son emplacement, mais aussi la vue imprenable qu’elle offre sur, d’un côté, le canal local et de l’autre, les verts pâturages environnants. Mais l’atout de la maison ne s’arrête pas à l’extérieur !

Les commodités de la vie quotidienne vous attendent !

D’habitude, séjourner dans une maison dans le cadre d’un voyage n’y permet que d’y dormir, à tel point qu’il se peut que vous ne puissiez pas vous y divertir. A la Black Swan Water Villa, ce n’est pas du tout le cas ! En effet, cette « péniche » peut accueillir un maximum de six personnes, grâce à ces deux lits King Size et ses deux lits simples. Par ailleurs, cette maison d’architecte dispose également d’appareils de chauffage et de climatisation.

Mais ce n’est pas tout, bien évidemment, vous pourrez cuisiner dans cette maison mais, l’avantage, c’est que vous serez dispensez de vaisselle grâce au lave-vaisselle ! Côté salon, vous disposerez d’un écran plat avec TV Satellite, TV par câble et aussi du Broadband Internet ! Par ailleurs, la maison possède également deux terrasses !

Ne vous inquiétez pas pour le stationnement de vos véhicules, la Water Villa possède un parking inclus, il y a même un service de blanchisserie inclus et vous pouvez également y amener vos animaux ! En résumé, la Black Swan Water Villa dispose comme pièces, de trois chambres, de deux salles de bain, d’une salle à manger spacieuse, d’un grand salon et d’une cuisine équipée. Chaque chambre a une vue sur l’extérieure, le parking et le Wifi sont gratuits et la maison convient parfaitement aux enfants.

Les informations à savoir avant de louer cette maison

Cette maison pourra vous accueillir 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Comptez environ 15 mn pour arriver à Alkmaar, 20 mn pour atteindre le centre d’Amsterdam et 30 mn pour aller à Bergen ou Zandvoort à partir de cette villa. La Black Swan Water Villa peut être louée à partir de 477 dollars par nuit, soit 400 euros, avec un minimum de 3 nuits. En tout cas, la Black Swan Water Villa semble être une excellente adresse pour passer un séjour agréable, confortable et au calme avec la famille ou entre amis !

