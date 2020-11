Il construit une incroyable « maison container » composée de 12 modules de transport de fret

Les logements en conteneurs ne sont pas nouveaux. Construire une habitation avec un tel caisson permet non seulement de sortir de l’ordinaire, mais aussi de contribuer au recyclage des déchets métalliques issus du transport.

C’est dans cette optique que David Wade a décidé de déménager en Nouvelle-Zélande il y a environ 13 ans pour construire la maison de son rêve et changer ainsi de style de vie. Ce responsable des services de chantier d’une grande entreprise locale affirme avoir commencé son projet de maison-container après avoir été inspiré par une construction similaire dans le Maine (États unis), conçue par l’architecte Adam Kalkin.

Une maison-container à la fois luxueuse et spacieuse

Construite dans un cadre verdoyant, cette habitation hors pair est faite de 12 modules maritimes pesant chacun 2 220 kg et mesurant 6 m de long, 2,5 m de large et 2,6 m de haut. La propriété s’étend sur 600 m². Elle comprend même une piscine et un garage.

La construction sur deux étages est ce qu’il y a de mieux pour accueillir non pas un ou deux personnes, mais toute une famille. Tout a été pensé pour procurer à la maison une apparence luxueuse. Ainsi, la couleur noir des murs n’est pas le fruit du hasard. Elle a été choisie pour apporter une touche d’élégance tout en veillant à ce que l’aspect contemporain soit mis en avant.

Pour avoir une surface habitable suffisamment grande, Wade a utilisé les espaces à l’extérieur des conteneurs car selon lui, rester dans ceux-ci est limitant. Certaines des portes ont été scellées pour devenir des murs, tandis que d’autres sont restées comme elles sont et servent de passage.

Une maison assez complète

Le designer amateur a également préservé certaines parties des modules car il voulait que la maison « garde un style industriel ». Le rez-de-chaussée est décloisonné. Il comporte une cuisine, un mini bar et un salon. On y trouve aussi une salle multimédia, une salle de bains et une buanderie.

Pour atteindre l’étage, Wade a installé deux anciens escaliers de secours. Les deux « ailes » de la maison sont reliées par une sorte de passerelle métallique vitrée qui permet de contempler le magnifique paysage de la région. La chambre principale se trouve au niveau supérieur et offre une vue imprenable sur une série de grands lacs de tourbe naturels. On y trouve également un grand dressing et une salle de bains. La maison est en vente sur le site de petites annonces Trademe, à un « prix négociable »…