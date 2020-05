Tiny House : Boxable la petite maison conteneur tout confort, à seulement 49500$ !

Vous rêvez de devenir propriétaire mais votre budget ne suit pas ? Ou vous avez envie d’un bien original ? Les Tiny House et autres maisons conteneurs ont le vent en poupe ! Elles sont de petites tailles mais offrent souvent un confort maximal. La BOXABLE pourrait être l’appartement de demain…

35 m2 habitables pour le bâtiment initial, un confort digne d’un camping-car haut de gamme, cette Tiny House se voit contenue dans un container… Il suffit de la déplier pour obtenir une petite maison tout confort et fonctionnel… Les délais de construction se voient grandement raccourcis… Quelques heures suffisent à construire la maison avec fenêtre, portes et cloisons… Et avec l’électroménager compris !

La Boxable en détail

La Boxable arrive sur une remorque, pliée dans son conteneur… Une fois dévoilée, elle offre une grande cuisine… Réfrigérateur, double évier, four, lave-vaisselle, micro-onde, rangements, tout y est ! Côté salle de bain, on y trouve une douche/baignoire, un lavabo, un miroir rétroéclairé et de nombreux rangements.

Crédit photo : boxabl.com

La surface habitable de cette Boxable est de 35 m², les portes et fenêtres sont larges et permettent une excellente vue sur l’extérieur. Le plancher en lame composite se veut solide et résistant. Elle accueille également une machine à laver séchante, une buanderie. Le chauffage et la climatisation sont inclus dans le modèle de base.

Crédit photo : boxabl.com

Economique et écologique

La Boxable est équipée d’éclairage à LED, les économies d’électricité seront donc conséquentes. Les matériaux utilisés pour sa construction possèdent de nombreuses qualités énergétiques qui rendent la boxable durable et responsable. D’après le site Boxable, il faut compter 50 000$ pour devenir propriétaire de cette petite maison confortable… et originale !