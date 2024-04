Nature Pod, une petite Tiny House (avec plan) qui ressemble à un wagon de chemin de fer

Envie de changer de vie ? Passer d’une villa de cinq pièces à un petit espace de 14 m². C’est une proposition assez radicale, mais de plus en plus de personnes plaquent une vie faite de superficialité pour se recentrer sur l’essentiel. La vie en tiny house s’impose alors comme un choix intelligent pour tous ceux qui aspirent au calme et à l’essentiel. En France, la tiny house est considérée comme une Habitation Légère de Loisirs, et se veut donc mobile puisque construite sur remorque. J’aimerais vous présenter une tiny house suédoise, de moins de 15 m², aux airs de roulotte gitane et livrable en France. La Nature Pod, est l’œuvre de l’entreprise Vagabond Heaven et vous allez voir qu’elle est absolument craquante ! Vous me suivez dans cette découverte ?

Un petit tour à l’extérieur de la Nature Pod ?

Explorons d’abord l’extérieur et les dimensions de cette petite tiny house, de 6 m de long par 2,3 mètres de large et 2,5 mètres de haut. Je vous l’avais annoncé, elle fait seulement 14 m², et se construit autour de quatre segments de parois intérieurs en ThermoWood de 45 mm d’épaisseur. Pas d’ossature bois pour cette tiny house, réduisant ainsi l’utilisation de matériaux de construction et par conséquent, son impact environnemental. De plus, cela permet aussi de réduire le temps d’assemblage, le poids et le coût de la Nature Pod, qui inclut dans son prix, la ventilation et l’installation électrique.

Quant au plancher, vous aurez le choix entre un modèle isolé, ou un modèle à isoler. Si vous optez pour le modèle isolé, vous découvrirez un revêtement de sol stratifié constitué d’une base en bois, de panneaux de particules surmontée d’une « couche d’image » et d’une « couche d’usure » transparente. Vagabond Heaven précise que le stratifié utilisé provient exclusivement de résidus de l’industrie forestière et du bois. Encore un bon point pour la Nature Pod !

​Focus sur le ThermoWood !

Dans mon premier paragraphe, je vous explique que la Nature Pod est construite en ThermoWood, mais peut-être, ignorez-vous les propriétés de ce matériau. En réalité, le ThermoWood est un matériau bois modifié thermiquement, obtenu par un processus de traitement thermique contrôlé. Ce processus consiste à chauffer le bois à des températures élevées, généralement de 180 °C à 230 °C, dans un environnement dépourvu d’oxygène. Cette technique améliore les propriétés du bois en modifiant sa structure chimique et en le rendant plus stable, durable et résistant aux intempéries.

Suite de la visite de la Nature Pod …

Après ce petit interlude culturel, revenons à la visite guidée de la Nature Pod ! La Nature Pod est équipée de deux grandes fenêtres panoramiques fixes dans la chambre, de deux fenêtres ouvrantes dans la cuisine et la salle de bain, ainsi que d’une porte d’entrée entièrement vitrée. Pour la toiture, elle est conçue avec des bardeaux faciles à installer et extrêmement durables, avec une garantie de 20 ans.

Dotés d’un support en fibre de verre et d’un revêtement bitumineux spécial, ces bardeaux résistent même aux conditions climatiques les plus difficiles. Construite sur une plate-forme composée de poutres en lamellé-collé, elle ne nécessite aucune fonction, et pourra être posée sur 12 blocs de béton. L’aménagement intérieur est proposé en option, mais elle dispose, dans sa version originelle, des équipements en électricité et en plomberie. Pour l’électricité, elle peut être configurée avec des connexions monophasées ou triphasées, ainsi qu’avec une puissance de 16A ou 32A. Côté plomberie, si vous souhaitez une pièce d’eau (salle de bain ou WC), les raccordements seront inclus.

En savoir sur ces tiny houses ? Rendez-vous sur le site officiel : Vagabond Heaven ou sur le lien de la Nature Pod, pour en découvrir le plan. Imagineriez-vous vivre dans cette « petite » tiny house de seulement 14 m² ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .