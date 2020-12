Un couple transforme d’anciennes caravanes Airstream en luxueuses Tiny House !

Dans la vallée de l’Hudson à New York se trouve un couple, Ed Potokar et Amy Rosenfeld, fondateurs l’Hudson Valley Airstream et entrepreneurs chevronnés. En effet, ayant la rénovation et la construction dans la peau, ce couple a passé les dix dernières années à construire trois maisons à Hudson et à rénover un appartement à New York. Mais ayant peut-être eu marre des grandes espaces, le couple s’est trouvé un nouveau « loisir » : Transformer de vieilles caravanes Airstream en de petites habitations modernes, utilitaires et confortables !

Quand les vieilleries des uns font le bonheur des autres

En effet, alors que peu de gens trouvent d’intérêt dans les anciennes caravanes, Ed et Amy y trouvent là des trésors vintages qui ne demandent qu’à recevoir une seconde vie. Et c’est justement ce que fit le couple.

Ed et Amy se sont ainsi lancés en quête d’Airstream datant des années 60 et 70. Le bouche à oreille et Craigslist leur permirent de trouver quatre remorques qu’ils se sont de suite mis à rénover. Le choix particulier de ne chercher que les Airstream des années 60 à 70 peut paraître curieux mais comme Amy Rosenfeld a expliqué à Business Insider, « nous aimons vraiment styliser les Airstream de la fin des années 60 aux années 70 car c’est à ce moment-là qu’ils ont commencé à fabriquer des fenêtres rondes. Elles étaient carrées avant ».

Des Airstream portant des noms de chanteuses

Autre chose atypique que fait le couple, Ed et Amy aiment bien baptiser leurs remorques du nom de chanteuses d’époque, comme Janis Joplin, Dolly Parton et Roberta Flack. Ainsi, une de leur caravane, Roberta, qui mesure 29 pieds et qui date de 1973 a été baptisée du nom de la chanteuse en référence à son album « Killing Me Softly » qui est justement sorti la même année.

Une autre caravane de 1969, Janis, fait référence à Janis Joplin, a joué à Woodstock cette année-là. Enfin, leur troisième caravane de 1974 porte le nom de « Dolly » en l’honneur de la chanteuse Dolly Patron qui a sorti un album intitulé « Jolene » en 1974. D’après Amy, « c’est une façon de rendre hommage aux années où Airstream est sorti mais aussi d’honorer les femmes que nous trouvons géniales ».

Une caravane confortablement aménagée pour 97.000 dollars

Malgré tout, rénover de vieilles remorques n’est pas tâche aisée et Ed et Amy ont même dû passer 9 mois à réparer, rénover et aménager Roberta. Néanmoins, dès que le couple mis en vente la caravane rénovée, elle trouva preneur pour 97.000 dollars, le prix moyen des caravanes du couple. « Construire une petite maison ou une maison d’hôtes de cette qualité coûterait beaucoup plus cher. Nos Airstreams ont été intégralement refaite en électricité, plomberie, cuisine et salle de bain (…) elle dispose d’une climatisation et du chauffage, de finitions élégantes et du mobilier de qualité (armoires, matelas et lit) ainsi que des portes rembourrés sur mesure. Nous n’utilisons que les produits haut de gamme, les plus robuste et les plus élégants. » nous explique Amy Rosenfeld.

A noter également qu’une fois les travaux de réparation, de rénovation et d’aménagement terminés, Roberta se retrouva muni d’une cuisine en L équipée d’un réfrigérateur, d’une cuisinière et d’un four micro-ondes ; d’un lit, d’une salle de bain avec douche, d’une rangée d’armoire et même d’un appareil de chauffage et de climatisation.

En bref, toutes les commodités qu’on trouve dans une grande maison mais mises dans une caravane. Quant aux clients qui ont investi dans ces Airstream rénovés, certains ont déclaré qu’ils allaient en faire des maisons d’hôte et d’autres ont dit qu’ils feraient un guesthouses ou une location Airbnb. Dans les deux cas, ça pourrait être sympa, non ?