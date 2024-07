Casuarina, une Tiny House écologique et confortable parfaitement adaptée aux seniors

Parfois, lorsque l’on vieillit et que les enfants ont quitté le nid, la maison familiale nous paraît trop grande. Certains conservent leur maison chargée de souvenirs, et l’entretiennent même si certaines pièces se révèlent désormais inutiles. Et, d’autres envisagent une solution plus radicale : tout vendre et partir vers une nouvelle vie en tiny house, une habitation légère de loisirs, qui peut devenir une résidence principale. Passer de 100 m² habitable à une vingtaine peut sembler farfelu, mais ils sont de plus en plus nombreux à opter pour ces petites maisons. Il faut reconnaître qu’elles ont l’avantage de demander moins d’entretiens, et qu’elles sont plus écologiques ! C’est dans l’optique d’accueillir un ou deux personnes que le fabricant australien Evergreen Homes Australia a imaginé la Casuarina. Je vous invite à la découvrir avec moi. C’est parti.

Présentation de la Casuarina d’Evergreen Homes Australia

La principale caractéristique de cette tiny house est d’avoir totalement abandonné l’idée des escaliers, ou de pièces à l’étage accessible par des échelles. Eh oui, lorsque l’on vieillit, les escaliers peuvent aussi devenir problématiques. La Casuarina dont la surface habitable mesure 18 m² offre un logement confortable pour une ou deux personnes. Néanmoins, sa conception originale permet aussi d’accueillir des invités le temps d’une soirée ou d’une semaine de vacances. Pour ce faire, la Casuarina est conçue sur une remorque à trois essieux de 8,4 m de long. Habituellement, les tiny house sont plutôt montées sur deux essieux pour une longueur inférieure à 7 m. Agrandir l’espace au sol permet évidemment de ne pas inclure d’escaliers.

Une petite visite de l’intérieur ?

Comme je vous l’ai dit, ce sont donc 18 m² qu’il faudra aménager, cela ne devrait pas être très compliqué, car le fabricant a tout prévu. La porte de la Casuarina est coulissante, en verre, et s’ouvre sur un salon avec canapé convertible pour les invités. Elle est chauffée par un poêle à bois et rafraîchie par un ventilateur installé au plafond. À côté du salon, se trouve la cuisine, particulièrement bien équipée pour un si petit espace à vivre.

En effet, elle dispose d’un bar à petit-déjeuner avec deux tabourets, d’un réfrigérateur/congélateur et d’un lave-vaisselle. Pour la partie cuisson, elle accueille un four électrique, une cuisinière à deux brûleurs au propane. Sans oublier, dans cette cuisine, un évier, et des meubles prévus pour le rangement. Cette cuisine est reliée à la salle de bains, spacieuse, disposant d’un lavabo, d’étagères et d’un espace buanderie.

Et, la chambre, où se trouve-t-elle ?

Habituellement, les chambres des tiny houses se situent à l’étage, en mezzanine, pas toujours très pratique lorsque nos articulations ne répondent plus parfaitement ! Dans la Casuarina, la chambre se situe face à la salle de bain, et dispose d’un haut plafond, aménageable en de multiples rangements. Prévue pour un couple, elle accueille un grand lit double, et très facile d’accès, ce qui n’est pas le cas sur un lit en mezzanine en général. Enfin, la Casuarina est alimentée par un réseau électrique standard, qui est néanmoins prévu pour installer des panneaux solaires.

Quant au prix, aucune information n’a fuité, mais n’est-elle pas super mignonne cette tiny house ? Pour en savoir plus sur cette ravissante tiny house, rendez-vous sur le site du fabricant : evergreenhomesaustralia.com.au. Et, vous ? Seriez-vous prêts à la vie en tiny house, une fois la retraite venue ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .