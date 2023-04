Lou Tiny house, un constructeur français de petites maisons adaptées au maintien à domicile des seniors

Lorsqu’une personne âgée n’est plus assez autonome pour rester, mais encore assez pour vivre autre part que dans un établissement, le problème de l’hébergement se pose. Héberger une personne âgée chez soi implique des bouleversements que toutes les familles ne peuvent pas concéder. Les studios de jardins ou tiny house s’imposent de plus en plus comme des alternatives au placement en maison de retraite. Basée dans les Hautes-Pyrénées, l’entreprise Lou Tiny house s’est faite une spécialité de ce type d’habitation personnalisable. Fondée en 2017, l’entreprise est devenue le premier constructeur du Sud-Ouest, en quelques années, avec plus de 90 tiny houses déjà livrées. Présentation.

Lou Tiny house, c’est qui ?

L’entreprise a été fondée en 2017 par deux frères qui travaillent dans la rénovation et découvrent le concept de la tiny house américaine. Séduits par ce type d’habitat, écologique, mobile et sur-mesure, ils se rappellent de leurs expériences de camping et imaginent un concept de tiny houses made in France. Leur souhait : fabriquer des tiny houses entièrement personnalisées qui s’adapteraient aux besoins de chaque futur propriétaire. Pour fonder leur entreprise, l’un des deux fondateurs vend sa voiture pour acheter des matériaux, et ils se lancent dans l’aventure !

Les Lou Tiny houses, qu’est-ce que c’est ?

Six ans après la création de l’entreprise, Lou Tiny house compte aujourd’hui une dizaine de personnes, presque autant de corps de métiers. Architecte, designer, charpentier, électricien, décorateur, tous ont l’objectif de fabriquer des tiny houses adaptées à chacun. Elles sont donc conçues et fabriquées en France avec des matériaux écologiques pour la plupart, comme une isolation biosourcée. L’installation d’une Lou Tiny house tient également compte du sol, puisqu’elle doit toujours être installée sur un sol non artificialisé. Avec Lou Tiny house, ce n’est plus le propriétaire qui s’adapte à la construction, mais l’inverse. Tout est possible : bureau, annexe, cuisine d’été, petit studio ou encore studio pour senior. Une demande très forte concerne justement cette dernière situation : la tiny house pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées.

Pourquoi la tiny house devient une solution pour le maintien à domicile ?

La tiny house est de plus en plus prisée des séniors pour éviter le placement en maison de retraite. C’est une solution intéressante pour le maintien à domicile, d’autant plus que ces petites maisons peuvent être installées dans le jardin d’un proche. Une occasion d’avoir chacun son intimité tout en restant proches. Les avantages de la tiny house pour le maintien à domicile concernent aussi l’accessibilité, car comme les Lou Tiny House, elles s’adaptent aux besoins.

Elles peuvent notamment être construites afin d’être plus accessibles pour les personnes âgées ou handicapées, avec des portes larges, des rampes d’accès et des sols antidérapants. Il est également possible d’organiser l’espace en fonction des besoins. Le principal avantage étant d’être une solution beaucoup plus abordable que la maison de retraite ou d’être adaptée à une maison existante. Enfin, en cas de déménagement des proches ou de voyage, le senior peut suivre sa famille et éviter l’isolement. Lorsque qu’un proche vieillit, tout en restant autonome, c’est peut-être l’une des meilleures solutions existantes. En savoir plus sur le concept, rendez-vous sur loutinyhouses.com.