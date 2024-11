Baluchon dévoile la « Leila », une extraordinaire Tiny House de 6 m de long, baignée de lumière

Sur NeozOne nous avons pour habitude de vous présenter des tiny houses, qui sont un peu vos articles préférés ! Nées dans les années 2000 pour combler une urgence sanitaire et les sans-abris de l’Ouragan Katrina, elles sont devenues, en vingt ans, un mode d’habitat à part entière et de nombreux propriétaires succombent à leurs charmes. Écologiques et économiques, elles sont aussi, très souvent, ultra-mignonnes. À ce petit jeu-là, nous avons une entreprise championne : Baluchon, qui fabrique des tiny houses sur mesure pour des clients exigeants. Cette fois-ci, je vous embarque à la découverte de la tiny house de Leila, minimaliste et décorée avec soin. Les images publiées renvoient une atmosphère sereine et chaleureuse, et donnent envie de s’y poser autour d’un café ? Découverte.

La tiny house de Leïla, une conception ingénieuse

La petite maison de Leïla est encore un exemple remarquable de conception compacte et ingénieuse. Avec une longueur de seulement 6 mètres, elle parvient à offrir un espace de vie confortable et lumineux pour deux personnes. Construite sur une remorque à double essieu, elle est habillée de cèdre rouge et surmontée d’un toit métallique robuste et mesure 6 mètres de long. À l’intérieur, la propriétaire a misé sur l’épicéa, un bois clair qui apporte de la lumière, et un décor agrémenté de touches marocaines. Tout cela dégage une ambiance chaleureuse et accueillante. Parmi ses points forts, on retrouve de généreux vitrages qui baignent la maison de lumière naturelle, renforçant l’impression d’espace malgré ses dimensions réduites.

Des pièces minuscules mais tellement bien pensées

Les images mettent en avant une cuisine bien pensée, dotée d’un four, d’une cuisinière au propane à deux brûleurs et d’un petit réfrigérateur-congélateur, complétés par un bar à petit-déjeuner. La salle de bains, située à l’extrémité, est pratique bien que minimaliste, avec une douche et des toilettes, mais pas de lavabo. Enfin, la chambre loft accessible par une échelle offre un espace cosy avec un lit double et des étagères. Cette maison prouve que le confort peut parfaitement s’adapter à des dimensions réduites, tout en respectant les normes européennes strictes de remorquage.

Une petite visite du coin salon, mon préféré !

Le salon est au cœur de la pièce, éclairé par une grande fenêtre rectangulaire qui offre une vue dégagée sur l’extérieur et baigne l’espace de lumière naturelle. Les murs sont habillés de bois clair, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante, typique des maisons compactes en bois. Je noterai la présence d’un poêle à bois moderne qui promet des soirées d’hiver bien au chaud. Le canapé qui dispose de tiroirs de rangement en dessous sert aussi de lit d’appoint pour des amis de passage.

De plus, ce coin accueille des étagères suspendues sur les murs avec des plantes, des bougies et quelques touches orientales, avec le bleu typique et le jaune moutarde qui rappellent les origines de la propriétaire des lieux, Leïla. Nous ignorons le prix de cette dernière création de Baluchon mais le prix de départ pour une tiny house personnalisée se situe généralement autour de 90 000 €. Rendez-vous sur le site officiel : tinyhouse-baluchon.fr pour découvrir tout l’univers de l’entreprise ! Alors ? Elle vous plaît la tiny house de Leila ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

