Les Chantiers du Loup : il installe des mini poêles à bois dans les vans aménagés et les Tiny Houses

Plus 7,5 millions de foyers principaux sont chauffés au bois selon les derniers chiffres publiés par l’ADEME. Les poêles à bois sont très prisés des Français, et remplacent progressivement les cheminées à foyer ouvert, interdites dans de nombreux départements. Mais, lorsque l’on vit dans une petite maison, une tiny house ou sur une péniche, il est quasiment impossible de trouver un poêle à bois en adéquation avec la « petite surface » à chauffer. Or, un poêle surpuissant dans une petite pièce est totalement inutile, et vous auriez bien trop chaud. Tanguy-Loup André, un Rennais qui a beaucoup bourlingué à l’étranger, lance sa petite entreprise « Les Chantiers du Loup » et entend bien apporter une réponse concrète à ce problème. Avec ces mini-poêles à bois, il espère conquérir la France. Découverte.

L’histoire de Tanguy-Loup André

L’homme est natif de Fougères en Ille-et-Vilaine, mais sa vie l’a mené en Allemagne, ou il aide, en autodidacte, à la construction de fermes écologiques. Cette découverte d’un mode de construction lui donne l’envie de poursuivre dans cette voie, il débute alors une formation certifiante en bâti ancien. Maçon de métier, il en profite pour affiner ses compétences dans son domaine de prédilection. Il part ensuite en Colombie-Britannique (Canada) où il devient planteur d’arbres, et bourlingue à travers le monde. Lors de ses voyages, il découvre de nouveaux modes de vie : tiny house, yourte, péniche, etc., des vies minimalistes, mais confortables. « À mon sens, la sobriété, c’est vivre dans un habitat petit, mais confortable. Le choix des matériaux a donc toute son importance pour ne pas surconsommer », confie-t-il au journal Ouest France. De retour en Bretagne, en 2021, il fonde « Les chantiers du loup » une entreprise de rénovation du bâti ancien, de construction écologique et de vente de matériaux biosourcés. Et, il lui vient l’idée de proposer des mini-poêles à bois.

Les habitats minuscules ont le vent en poupe…

Les tiny houses, les maisons en A ou autres habitats alternatifs sont la tendance du moment. Alors, lorsque le maçon construit des petites maisons, il propose des petits poêles à bois à ses clients. En effet, la plupart des poêles à bois vendus dans le commerce sont bien trop puissants pour chauffer une petite surface de 20 m². Le poêle fonctionne sans dépendre du réseau électrique, et les modèles compacts proposés par l’artisan sont conçus pour optimiser le chauffage dans des espaces restreints, tout en prenant peu de place. De plus, certains de ces poêles offrent la possibilité non seulement de chauffer la maison, mais aussi de cuire des aliments ou même de chauffer un ballon d’eau chaude. «Cela permet de renouer avec les méthodes traditionnelles tout en améliorant le confort domestique », explique-t-il.

Un exemple de mini-poêle à bois, le Salamander Stove 4 kW

Tanguy-Loup André a lui-même utilisé ce poêle à bois dans son camion pendant plusieurs années, et il en a rapporté quelques exemplaires d’Angleterre. Fabriqué par Salamander Stove à Dévon (Royaume-Uni), ce mini-poêle à bois est conçu pour les petits espaces comme les tiny houses ou vans aménagés. Il est en fonte, et c’est primordial dans une petite pièce « sans murs » car il permet « d’apporter l’inertie avec un temps de déphasage plus long qu’un poêle en acier », explique encore l’entrepreneur. Avec un rendement de 79,4 %, et un poids de 50 kg, il s’offre une place dans les espaces restreints avec des dimensions de 302 mm de large, pour 460 mm de haut et 355 mm de long… Il faudra probablement vous équiper d’un peu de matériel pour couper votre bois, car il acceptera uniquement les buches de 20 cm x 10 cm x 10 cm. En savoir plus, ou passer commande ? Rendez-vous sur le site officiel : leschantiersduloup.bzh. Que pensez-vous de cette idée de proposer des mini-poêles pour les mini-maisons ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .