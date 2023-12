Avec le développement des technologies de conception, les architectes parviennent aujourd’hui à créer des bâtiments originaux, tout en veillant à leur fonctionnalité et à leur conformité aux exigences environnementales actuelles. Ils adoptent des techniques de construction de nouvelle génération. Nurgissa Architects fait notamment partie des cabinets d’architecture qui ont une vision axée sur la durabilité combinée au design. Ses équipes utilisent des outils à la pointe de la technologie tels que la technologie BIM, des méthodes de programmation visuelle et divers logiciels de conception paramétrique. Ce studio réalise des projets audacieux et qui sortent du commun. Aujourd’hui, il présente sa yourte moderne transformable (en phase de conception), qui sera alimentée à l’énergie solaire. Cette entreprise affirme sur son site web qu’elle utilise principalement des matériaux à faible émission de carbone, ainsi que des moyens naturels pour isoler et éclairer un bâtiment. Dans cet article, nous vous invitons à mieux connaître ce concept de yourte revisité.

Les particularités de cette maison portable

L’équipe de conception de Nurgissa Architects s’est inspirée des yourtes kazakhes traditionnelles pour concevoir ce pavillon transformable et passif. Il est à souligner que les habitations traditionnelles des nomades sont composées d’un dôme blanc avec des ornements colorés à l’extérieur. Elles sont conçues pour faciliter leur transport durant les déplacements des populations nomades. De plus, leurs composants peuvent être démontés et assemblés aisément selon une technique ingénieuse transmise d’une génération à une autre. Cette conception ancienne impressionne beaucoup les touristes, les historiens et les architectes d’aujourd’hui.

La yourte moderne occupera une surface de 25 m² seulement. Malgré sa taille réduite, elle sera parfaitement fonctionnelle et confortable grâce à sa conception stratégique et innovante. À l’intérieur, elle sera équipée de chambres confortables, d’espaces de travail et d’une section centrale accueillant la cuisine et les toilettes. Ce logement compact pourra aussi contenir toutes les commodités essentielles pour assurer le confort de ses occupants au quotidien. L’utilisation de meubles convertibles et modulables (lits, chaises, canapés, etc.) permettra d’optimiser l’espace intérieur.

Son architecture et ses composants écologiques

La façade de cette yourte innovante sera constituée de segments de panneaux de contreplaqué, qui pourront être pliés ou dépliés grâce à un système télescopique. Il sera ainsi possible de créer un espace clos ou ouvert selon la météo et les envies des habitants. Cette maison passive sera équipée de modules solaires intégrés à sa structure extérieure. Cette installation photovoltaïque est composée d’un film polymère flexible doté de matériaux semi-conducteurs organiques. Selon ce studio d’architecture kazakh, un mètre carré de ce film photovoltaïque pourra produire 1 kWh d’électricité. En outre, les composants télescopiques de l’habitation transformable seraient également capables de fournir de l’énergie (5,3 kW).

Des batteries seront utilisées pour stocker l’électricité excédentaire. Outre cela, la yourte moderne comportera un système de traitement d’eaux usées biologique et autonome. L’usage de cette technologie réduira grandement l’impact environnemental des occupants. Le cabinet Nurgissa Architects utilise divers autres éléments écologiques dans ce pavillon passif. Il a, par exemple, choisi de fabriquer les murs avec des panneaux de contreplaqué collés, dotés d’une couche de protection thermique en fibre de basalte. Ces matériaux pourraient se fondre harmonieusement aux paysages environnants. De plus, ils sont légers, solides et résistants aux intempéries. Plus d’informations : nurgissaarchitects.com. Que pensez-vous de ce concept d’habitation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .