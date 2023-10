Binishell, une invention pour « gonfler » et construire des maisons en béton trois fois plus rapidement

Aujourd’hui, les technologies de construction se diversifient de plus en plus, en vue de résoudre les problèmes posés par la méthode conventionnelle. En effet, pour construire un bâtiment de façon traditionnelle, l’on recourt à de nombreux matériaux onéreux et moins écologiques, dont les parpaings ou les briques, le bois, le métal, etc. De plus, les travaux peuvent durer des mois. La main-d’œuvre nécessaire doit être composée de plusieurs différentes compétences, alors que le secteur du BTP dans certains pays est encore confronté à un manque de professionnels. La pénurie des matériaux aggrave d’ailleurs la situation. Tout cela conduit à une forte augmentation des coûts de projets de construction d’une maison.

Pour y remédier, certaines entreprises proposent actuellement des solutions plus abordables et moins complexes telles que les bâtiments préfabriqués, les maisons containers, les maisons gonflables en béton Binishell, etc. Dans cette rubrique, nous allons notamment parler de ces bâtiments arrondis et monolithiques, qui pourraient contourner une grande partie de ces problèmes. Découverte.

Comment bâtir une maison gonflable en béton ?

L’architecte italien Dante Bini a dévoilé son idée surprenante de gonfler un bâtiment en béton en 1694. Ce concept a été repris et amélioré par son fils Niccolò Bini, architecte et designer. Cette méthode de construction se passe en quelques étapes essentielles. Les artisans doivent d’abord poser une membrane sur les fondations prêtes à l’emploi. Lorsque ce moule gonflable est rempli d’air, il donne la forme souhaitée à la future maison. Il est à noter que cette membrane est fabriquée en polymère robuste pouvant supporter le poids de l’ossature et celui du béton. Un cadre de renfort est installé au-dessus de ce moule de forme arrondie.

Ensuite, le mortier de béton géopolymère y est projeté de manière homogène et uniforme à l’aide d’une pompe. Tous les composants de ce matériau restent confidentiels jusqu’à présent, mais l’entreprise assure leur qualité et leur durabilité. Une fois le dôme en béton durci, la membrane inférieure se dégonfle et se retire facilement. Après toutes ces étapes, les fenêtres et les portes moulées dès la conception peuvent être embellies. Des cloisons et des communications peuvent être installées selon les besoins du propriétaire. Les travaux de finition peuvent également commencer.

Les principaux avantages des maisons Binishell

Sur son site web, cette entreprise cite les points forts de sa technologie de construction monolithique. Sur le plan environnemental, une maison gonflable en béton serait plus vertueuse. Sa performance énergétique est élevée grâce à sa conception en un seul bloc et à l’absence des ponts thermiques dans son enveloppe. Ce qui permet de réduire d’environ 87 % la consommation d’énergie. De plus, au cours de la construction d’un bâtiment Binishell, la quantité des ressources matérielles utilisées est inférieure d’environ 50 % par rapport aux structures conventionnelles d’un même volume.

D’ailleurs, cette société utilise du béton géopolymère à base de cendres volantes et de déchets industriels à faibles émissions de carbone. Ce choix évitera l’usage du ciment Portland qui affiche une empreinte carbone élevée. Outre cela, les déchets sur site sont minimisés. Sur le plan de sécurité, les maisons gonflables en béton sont constituées d’une coque mince et unique permettant de répartir les forces sur l’ensemble de leur enveloppe. Ce système structurel singulier leur confère plus de résistance en cas de vents violents, de tremblements de terre, d’inondations ou de terrassement. Divers autres avantages sont indiqués par cette entreprise sur son portail, notamment en termes de coût, de délai et de flexibilité. Environ une heure serait suffisante pour bâtir une maison de 45 m². Plus d’informations : binishells.com. Que pensez-vous de ce type de construction ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .