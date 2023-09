Panasonic invente un verre solaire transparent pour produire de l’électricité avec les fenêtres et les balcons

Connue pour ses produits électroniques grand public, Panasonic ne peut ignorer la transition qui intervient actuellement dans le secteur énergétique. En effet, le marché des énergies renouvelables est en pleine expansion. Au cours des prochaines années, la demande en la matière devrait monter en flèche, d’autant plus que de nombreux pays ambitionnent d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050. Face à ce boom des énergies vertes, l’entreprise japonaise travaille depuis 2014 sur un projet qui pourrait révolutionner l’univers de la construction. Celui-ci consiste à créer des modules solaires transparents censés équiper les fenêtres et les balcons des bâtiments du futur.

Développé à partir d’une technique d’impression

En tout cas, il s’avère que les efforts de Panasonic ont porté leurs fruits. La société a présenté la semaine dernière un prototype de maison qui adopte sa technologie. Sur ce bâtiment pilote, des vitres capables de générer de l’électricité équipent le balcon. Panasonic affirme avoir inventé ces verres transparents générateurs d’énergie en s’inspirant d’une technique qui lui est familière. Concrètement, le procédé associe une méthode dérivée des techniques d’impression à jet d’encre à une technologie de traitement au laser.

« Il existe des défis en termes de transparence et de design lors de l’utilisation de cellules solaires conventionnelles à base de silicium pour les surfaces en verre telles que les fenêtres. Les cellules solaires en pérovskite intégrées au verre développées par Panasonic HD permettront de résoudre ce problème. Elles contribueront de manière significative à augmenter la production d’énergie sur site, notamment en zone urbaine. Du point de vue de la production et de la consommation locales d’énergie, elles devraient également contribuer à renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement en énergie, notamment en cas de catastrophes naturelles. », explique l’entreprise via un communiqué de presse.

Une efficacité de conversion supérieure à 17 %

Grâce à cette prouesse, Panasonic a pu créer une sorte de panneau solaire suffisamment large et transparent afin d’être utilisé comme fenêtre ou baie vitrée, pour ne citer que ces domaines d’application. Cette vitre génératrice d’énergie intègre des cellules solaires en pérovskite relativement fines avec une épaisseur de l’ordre du micron. La version actuelle du module possède une efficacité de conversion de 17,9 %. Une performance prometteuse pour un module en pérovskite ayant une surface supérieure à 800 cm2 ! À noter que le record actuel est détenu par l’entreprise chinoise UtmoLight qui a réussi à atteindre une efficacité de conversion de 18,6 %.

Des domaines d’application relativement vastes

Panasonic entend améliorer davantage le rendement de son verre photovoltaïque transparent en attendant le déploiement sur le marché prévu pour 2028. À ce propos, la technologie fera l’objet d’un test à Fujisawa, dans la préfecture de Kanagawa, au Japon, jusqu’au 29 novembre 2024. Le constructeur estime que les domaines d’application du concept sont relativement vastes. « Nous utiliserons son efficacité de premier ordre à l’échelle mondiale comme argument de vente… Tout endroit dans le monde où le verre est utilisé est un marché potentiel », a déclaré un porte-parole de l’entreprise. Plus d’informations : tech.panasonic.com

