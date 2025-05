Lux-ions dévoile une pergola photovoltaïque équipée d’un tracker solaire

Entre l’envie de buller à l’ombre et celle de réduire sa facture d’électricité, pourquoi choisir ? La pergola photovoltaïque orientable équipée du traceur Lux-ions combine les deux avec brio. Conçue par Tonic Energy à Vaudrivillers, en Franche-Comté, cette innovation 100 % locale coûte de 8 000 à 15 000 € selon la puissance installée (jusqu’à 3 kW). Elle permet non seulement de créer un espace de vie extérieur agréable, mais également de produire de l’énergie verte toute l’année. Et, comme son nom l’indique, elle suit la course du soleil comme un tournesol connectée, grâce à son tracker solaire intelligent. Découverte.

Une pergola qui bouge, mais pas pour faire joli

Installée récemment aux Fontenelles chez Nathalie et Bernard Romain, comme le relate le site RCVFM, cette pergola pas comme les autres s’adapte automatiquement à la position du soleil pour maximiser la production solaire. Grâce au système Lux-ions, les panneaux s’orientent en temps réel, tout au long de la journée. Résultat : jusqu’à 30 % de production en plus par rapport à des panneaux fixes. Mais, ce n’est pas tout : la structure, robuste et élégante, est conçue avec des matériaux français et européens (acier, bois, béton). Elle procure un coin d’ombre bienvenu et produit pendant que vous profitez. Et côté conso ? Le système consomme à peine 30 W par jour, soit moins que votre box internet. Un détail ? Peut-être. Mais, qui prouve qu’on peut produire beaucoup, sans consommer plus.

De l’énergie locale et durable à portée de terrasse

Outre son design intelligent, la pergola solaire orientable a de solides arguments : autoconsommation, stockage virtuel, ou même revente totale à un fournisseur : tout est possible. Pour les particuliers, c’est un moyen concret de réduire leur facture d’électricité, tout en donnant un sérieux coup de pouce à la planète. Pour les collectivités, comme certaines communes qui en équipent déjà leurs parkings ou bornes de recharge, c’est un geste fort en faveur d’un urbanisme durable. Et pour les pros ? C’est un vrai atout d’image, tout en allégeant la facture EDF. Le tout avec une garantie de 30 ans sur les panneaux, une fabrication 100 % franc-comtoise, et une installation simplifiée qui ne demande pas de gros travaux. Que demander de plus ?

Les atouts d’une pergola solaire avec tracker Lux-ions

Panneaux solaires orientables : pour une production d’énergie optimisée , jusqu’à +30 % par rapport à des panneaux fixes.

, jusqu’à +30 % par rapport à des panneaux fixes. Structure robuste et locale : en acier, bois et béton, résistante au vent, à la neige et… aux coups de soleil.

Fabrication 100 % française : un produit conçu en Franche-Comté, avec des matériaux français et européens.

Faible consommation énergétique : le système consomme seulement 30 W par jour, soit moins qu’un chargeur de téléphone oublié.

Garantie 30 ans sur les panneaux : pour une tranquillité longue durée, même si le soleil décide de faire des heures sup’.

Utilisable partout : chez un particulier, une entreprise ou une commune , elle s’adapte à tous les projets.

, elle s’adapte à tous les projets. Installation simple : pas besoin de gros travaux ni de bétonnière, elle se monte sans prise de tête.

Pour en savoir plus sur les trackers solaires, rendez-vous sur le site officiel : tonic-energy.com. Et vous, seriez-vous prêts à installer une pergola solaire avec tracker dans votre jardin ou sur votre terrasse ? Envie de réagir ? Partagez votre expérience ou posez-nous vos questions ! Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .