Maxeon dévoile un nouveau panneau solaire certifié écoresponsable (C2C) et garantie 30 ans

Il y a de la révolution dans l’air pour les panneaux solaires ! Et, cette révolution nous vient de Singapour par l’intermédiaire de l’entreprise leader Maxeon Solar Technologies. L’entreprise vient, en effet, d’annoncer le lancement de sa nouvelle ligne de panneaux solaires : les SunPower Performance 7 conçus pour les parcs résidentiels ou les bâtiments du tertiaire. Outre le fait qu’ils intègrent une conception de cellule et un circuit unique, ils bénéficient aussi de la certification C2C pour Cradle To Cradle (NDLR : « du berceau au berceau » en français). Le C2C étant un concept de design et de développement durable qui vise à créer des produits et des systèmes qui imitent les cycles de la nature. Le concept Cradle to Cradle favorise un modèle circulaire où les matériaux sont continuellement réutilisés et recyclés. Je vous propose de les découvrir !

SunPower Performance 7

« Maxeon a construit un solide portefeuille de brevets durant près de quatre décennies d’innovation, ce qui procure une valeur exceptionnelle aux clients solaires avec nos nouveaux produits SunPower Performance 7 », explique Bill Mulligan, PDG de Maxeon, dans un communiqué publié sur prnewswire.com. Pour lui, leurs derniers panneaux solaires sont révolutionnaires, car ils se dotent de la dernière technologie brevetée, TOPCon. Cette technologie inclut des cellules « shingle », plus performantes, plus efficaces, et plus fiables. De plus, elle permet une meilleure gestion de l’ombre en maintenant une température plus basse que sur les panneaux classiques. L’ombre étant un problème majeur des panneaux photovoltaïques traditionnels qui ne produisent plus s’ils ne sont pas au soleil.

Conçus pour résister aux conditions extrêmes

Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité et construits avec une robuste structure en verre, les panneaux solaires Performance 7 sont conçus pour résister aux conditions difficiles, comme la grêle, le vent, la neige et les variations extrêmes de température. Des améliorations ont été apportées aux coefficients de température, au facteur bifacial et à la dégradation annuelle pour garantir un rendement énergétique fiable et durable pour les clients. De ce fait, les panneaux solaires Performance 7 bénéficient d’une garantie améliorée de 30 ans sur la puissance, le produit et le service, surpassant ainsi les garanties standard des panneaux solaires.

La certification « vertueuse » Cradle To Cradle

Le concept Cradle to Cradle a été développé par l’architecte William McDonough et le chimiste Michael Braungart dans leur livre éponyme publié en 2002. Seraient-ce les premiers panneaux solaires qui se recyclent en fin de vie ? En effet, dans ce concept, les produits sont conçus pour être démontés et recyclés facilement à la fin de leur vie utile, permettant ainsi de créer un cercle vertueux où les déchets deviennent des ressources pour de nouveaux produits.

« Nous sommes extrêmement fiers que nos nouveaux panneaux de la gamme Performance soient désormais certifiés Cradle to Cradle, offrant ainsi à nos clients la possibilité d'obtenir la certification LEED, puisque le C2C constitue un facteur positif pour cette certification, et de réaliser leurs autres objectifs de durabilité clés tout en réduisant davantage leur empreinte carbone », conclut Lindsey Wiedmann, directrice juridique et de la durabilité chez Maxeon. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel : maxeon.com.