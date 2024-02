« Une première mondiale », Solarcycle fabrique des verres solaires en recyclant des panneaux photovoltaïques usagés

Si les panneaux photovoltaïques sont capables d’alimenter une habitation en énergie verte pendant une trentaine d’années, leur production et leur transport ont un impact environnemental non négligeable. Selon les chiffres de l’ADEME, leur bilan carbone est d’environ 43,9 gCO2eq/kWh. Aux États-Unis, l’Université de Columbia a estimé les émissions des gaz à effet de serre des panneaux monocristallins à 23 gCO2eq/kWh et celles des modèles polycristallins, à 25 gCO2eq/kWh. Dans l’optique de réduire l’empreinte environnementale de ces dispositifs, Solarcycle a mis au point un processus permettant de recycler et de réutiliser une grande partie des matériaux qui les composent. Dernièrement, l’entreprise a annoncé un investissement de 344 millions de dollars, soit plus de 319 millions d’euros, pour construire une usine spécialisée dans la fabrication de dispositifs solaires, à partir du recyclage de panneaux photovoltaïques.

Une des premières usines de fabrication de verres solaires aux États-Unis

Possédant deux installations opérationnelles, Solarcycle souhaite promouvoir davantage l’économie circulaire et devenir un des premiers producteurs de verres solaires aux États-Unis, grâce à la construction de sa nouvelle usine. Les dispositifs de production d’électricité verte vont être fabriqués à partir d’un processus de recyclage permettant d’extraire 95 % des matériaux des panneaux photovoltaïques usagés. D’après des estimations, l’usine devrait être opérationnelle en 2026 et produire de 5 à 6 GW de verres solaires chaque année. Pour information, le processus de recyclage innovant mis au point par Solarcycle permet d’extraire et de réutiliser entre autres l’argent, le cuivre, le silicium et l’aluminium. Il devrait contribuer à la mise en place d’une nouvelle norme dans le domaine de la gestion des déchets issus des dispositifs solaires.

Un investissement pour améliorer la chaîne d’approvisionnement

Outre la promotion de l’économie et la réduction de l’impact environnemental de la fabrication de panneaux et de verres solaires, Solarcycle a réalisé cet important investissement pour améliorer la chaîne d’approvisionnement de l’industrie solaire américaine. D’après l’entreprise, les verres solaires provenant de l’usine de Cedartown, seront revendus directement aux fabricants nationaux et ceux-ci auront accès aux matériaux issus des processus de recyclage. Ce qui participera à l’augmentation de la production de dispositifs solaires plus efficaces et respectueux de l’environnement, sur le territoire national.

Un impact économique positif

Suite à l’annonce de la construction de l’usine Solarcycle à Cedartown, Brian Kemp, le gouverneur de Géorgie, a déclaré que ce projet aura un impact économique positif sur l’ensemble du comté, dans les années à venir. D’une part, il va permettre à l’État d’abriter une des premières usines de production de verres solaires à partir de matériaux recyclés et il va contribuer à la création d’emplois. Une fois les travaux terminés, la nouvelle installation devrait créer environ 600 postes à temps plein. À noter que dans la réalisation de ses activités, l’entreprise travaille en collaboration avec plusieurs grands fabricants.

Récemment, elle a signé un partenariat avec Qcells pour pouvoir recycler ses panneaux solaires usés. Son objectif est de remettre à neuf et de recycler le plus grand nombre de dispositifs solaires, afin de limiter les opérations minières responsables en partie des problèmes climatiques actuels. Plus d'informations sur l'entreprise : Solarcycle.