Panneaux solaires : We Recycle Solar dévoile une technologie pour recycler 99 % des composants

Alors que la prise de conscience sur la dégradation de l’environnement augmente, de plus en plus de familles et d’entreprises se tournent vers les énergies renouvelables pour réduire leur empreinte carbone. Au cours des prochaines années, ces énergies dites vertes représenteront la majeure partie des ressources énergétiques utilisées par l’Homme. Il faut cependant avouer que par rapport aux autres formes d’énergie renouvelable existantes telles que l’éolienne et l’énergie marémotrice, le solaire semble avoir une certaine longueur d’avance. Cela est dû aux efforts déployés par des pays comme la Chine qui ne cessent d’augmenter leur capacité de production de panneaux solaires en vue de faire baisser les coûts.

Une durée de vie limitée

Certes, le recours à l’énergie solaire photovoltaïque permet de produire de l’électricité verte à partir de la lumière du soleil, et donc, de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, mais cette technologie n’a pas que des avantages. Parmi les problèmes que les experts tentent de résoudre, il y a la gestion des panneaux solaires arrivés en fin de vie. En effet, ces dispositifs ont une durée de vie limitée. Après avoir été utilisés pendant environ 30 ans, les modules solaires, du moins les modèles actuels, doivent être remplacés en raison d’une perte d’efficacité. C’est là qu’intervient justement la jeune entreprise américaine We Recycle Solar.

Un processus innovant

Basée en Arizona, cette start-up a mis au point une méthode innovante de recyclage de panneaux solaires usagés. Son service cible pour l’heure les entreprises qui exploitent d’importants parcs solaires. Le but est d’aider celles-ci à éliminer de façon responsable les déchets solaires tout en agissant pour que l’opération génère de l’argent. We Recycle Solar travaille ainsi en collaboration avec des fabricants de panneaux solaires et diverses entités susceptibles de s’approvisionner en panneaux solaires d’occasion ou en matériaux issus du recyclage. Aussi, en plus de recycler les modules photovoltaïques mis hors service, la société remet à neuf ceux qui présentent des défauts de production ou des dommages lors de l’installation.

Une « exploitation minière urbaine »

Adam Saghei est le patron de cette jeune entreprise américaine particulièrement ambitieuse. Il qualifie le processus de recyclage mis en œuvre par We Recycle Solar d’« exploitation minière urbaine ». La technique a nécessité plusieurs années de développement. Désormais opérationnelle, elle permet de récupérer 99 % des matériaux qui composent un panneau solaire tels que l’argent, le cuivre, l’aluminium, le verre et le silicone.

Grâce à son usine située à Yuma, dans l’État de l’Arizona, la start-up est actuellement en mesure de traiter plus de 7 000 panneaux solaires usagés par jour. Pour l’instant, le concept semble peu attrayant pour les investisseurs, cependant, Adam Saghei pense qu’il deviendra de plus en plus intéressant à mesure que le nombre de modules mis au rebut augmentera. Plus d’infos : werecyclesolar.com. Que pensez-vous de cette invention ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .