L’invention d’un suiveur optique (tracker) immobile qui augmente le rendement des panneaux solaires jusqu’à 40 %

Aujourd’hui, l’industrie solaire fait encore face à certains défis tels que la production d’électricité limitée des systèmes photovoltaïques (PV) due à leur intermittence. De nombreuses entreprises continuent d’y innover afin d’améliorer les rendements énergétiques de ces technologies. La plupart d’entre elles se concentrent sur des travaux visant à optimiser les cellules solaires. Cependant, il est aussi possible de travailler sur les autres composants. Dans ce récent projet, les ingénieurs de la start-up indienne Renkube ont notamment choisi de mettre au point un verre intelligent dédié aux modules PV. Il s’agit d’une technologie de suivi optique du soleil (en instance de brevet). Contrairement aux suiveurs (tracker) solaires traditionnels, cette nouvelle solution reste immobile et ne nécessite aucun moteur ni engrenage. Nous vous convions à mieux la découvrir à travers cet article.

Comment a été conçu ce verre innovant ?

Basée à Bangalore, en Inde, l’entreprise Renkube est spécialisée dans la recherche et le développement de solutions solaires. Ses fondateurs Balaji Lakshmikanth Bangolae, Lakshmi Santhanam et Deepika Gopal ont principalement travaillé à créer un dispositif de suivi optique immobile des panneaux photovoltaïques. Selon eux, le concurrent principal de leur nouveau vitrage est les suiveurs solaires dotés de moteurs ou d’engrenages spéciaux. Ces ingénieurs ont eu l’idée de développer cette solution pour éviter les contraintes majeures des suiveurs mécaniques traditionnels. Ces derniers déplacent les modules PV selon le mouvement du soleil pendant la journée. Bien qu’ils soient efficaces, il est techniquement impossible de les intégrer à des systèmes PV installés sur les toits ou les façades de bâtiments.

Quelles sont les spécificités de cette technologie ?

Ce verre intelligent est alimenté par l’intelligence artificielle (IA), selon ses concepteurs. Grâce à sa conception géométrique, il permettrait de mieux capturer la lumière du soleil, pour la rediriger plus efficacement vers les cellules solaires. Cette amélioration augmenterait de 20 à 40 % le rendement énergétique des panneaux PV. Plus clairement, ce suiveur optique immobile utilise un prisme de réorientation de la lumière, agissant comme un tournesol pour capter l’énergie lumineuse. Les ingénieurs de Renkube ont souligné qu’ils ont exploité leur expertise technologique pour créer un logiciel efficace basé sur l’IA. Ils sont ainsi parvenus à créer les meilleurs designs de verre adaptés à la capture des rayons solaires.

Ils ont mis au point ce suiveur optique sans mouvement qui pourrait être incorporé dans tous les types d’installations photovoltaïques (domestiques, commerciales, industrielles, publiques, etc.). Cette nouvelle conception de technologie de suivi solaire serait plus facile à installer et à entretenir, réduisant donc le coût d’investissement. Toutefois, les prix des panneaux solaires équipés de ce verre seront légèrement plus chers. Néanmoins, ces coûts seront amortis plus rapidement grâce à la hausse de la production d’électricité. Sur le plan environnemental, les panneaux PV avec un suiveur optique intégré contribuent à atténuer le réchauffement climatique, selon ces ingénieurs. Ils permettraient de réduire d’environ 7 Mt les émissions de carbone sur 25 ans d’un parc solaire de 1 GW.

Où en est-il actuellement ce projet ?

La start-up Renkube est aujourd’hui à la recherche des entreprises de fabrication de panneaux solaires qui pourraient collaborer avec elle. L’an prochain, elle prévoit de réaliser des projets pilotes pour sa technologie de suivi solaire optique immobile. Il est à noter que cette entreprise développe également une solution agrivoltaïque combinant la production d’énergie solaire et l’agriculture, sans réduire le rendement des cultures. Elle panifie également un cycle de financement de série A après le lancement de ses produits solaires sur le marché. Plus d’informations : Renkube.com. Que pensez-vous de cette invention ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

