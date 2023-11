Cet ingénieur libanais veut révolutionner l’énergie avec l’invention d’un panneau solaire qui fonctionne la nuit

Comme leur nom l’indique, les panneaux solaires photovoltaïques génèrent de l’électricité à partir de l’énergie du Soleil. Dans leur forme actuelle, ces appareils nécessitent la lumière visible naturelle pour être en mesure de produire un courant électrique. Ce caractère intermittent de l’énergie solaire constitue une contrainte majeure que les scientifiques tentent tant bien que mal de surmonter. En effet, en plus d’augmenter le coût, en raison de la nécessité de recourir à d’importants dispositifs de stockage, le fait que les modules n’arrivent pas à produire de l’électricité la nuit ou par mauvais temps implique la mise en œuvre d’une installation surdimensionnée. Et cela pose parfois des problèmes de gestion d’espace.

Capter l’énergie solaire en continu

Heureusement, les recherches visant à améliorer le concept ne manquent pas. La dernière en date s’annonce particulièrement prometteuse. Elle est attribuée à un physicien et ingénieur libano-franco-suisse du nom de Raja Yazigi. Celui-ci a effectivement inventé une cellule photovoltaïque révolutionnaire capable de capter l’énergie solaire le jour et la nuit. Selon ses explications, notre planète reçoit de l’énergie solaire le jour sous forme d’ondes lumineuses, laquelle est réémise la nuit sous forme d’ondes infrarouges. La cellule solaire nouvellement développée serait en mesure d’exploiter ces deux types d’ondes pour produire de l’électricité également la nuit.

Un élément de synthèse plus efficace que le silicium

Pour protéger son invention, l’ingénieur préfère rester discret. On ignore ainsi la composition de la cellule. Néanmoins, il a déclaré au média libanais Ici Beyrouth avoir créé un élément de synthèse formant un matériau plus efficient que le silicium utilisé dans la plupart des panneaux solaires actuels. « Les propriétés de photoconductivité de ce nouveau matériau sont meilleures que celles du silicium des cellules photovoltaïques actuelles. Pour une même unité d’énergie reçue, il va générer plus de courant électrique », a-t-il expliqué. Fait intéressant, le chercheur affirme avoir déjà terminé la phase de recherche.

Le marché B2B comme cible

Raja Yazigi se focalisera désormais sur la conception de prototypes fonctionnels. Pour cela, il prévoit de travailler avec des laboratoires implantés en France. Pour ce qui est de l'aspect financier, l'inventeur est actuellement à la recherche de partenariat pour réunir l'équivalent d'au moins 5 178 000 €. Le fonds servira notamment pour soutenir le développement du projet. D'après ses estimations, les premiers échantillons de modules photovoltaïques bénéficiant de la technologie devraient être mis en production d'ici à deux ans. Concernant la commercialisation, le chercheur ciblera principalement les professionnels de l'énergie solaire. « Ce serait prétentieux d'affirmer que j'ai déjà un plan totalement défini, mais les clients pourraient être les producteurs de cellules, comme le géant chinois Suntech qui produit des panneaux solaires classiques », a-t-il laissé entendre.