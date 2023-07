SunHydrogen, l’invention d’un panneau solaire qui produit de l’hydrogène de jour comme de nuit

L’hydrogène est une source d’énergie abondante sur Terre. Il constitue une alternative durable aux combustibles fossiles, responsables majeurs des émissions de CO2 et d’autres polluants dans l’atmosphère. Mais actuellement, est-ce vraiment la réalité ? La filière fait encore face à un énorme problème, notamment l’impact carbone élevé de la plupart des procédés existants, dont le vaporeformage du méthane. Ces dernières années, plusieurs équipes de scientifiques cherchent toutefois des moyens de produire de l’hydrogène vert. Avec le temps, ce carburant bas carbone pourrait ainsi gagner une grande part de marché et changer complètement le paysage énergétique mondial. Aujourd’hui, SunHydrogen fait partie des entreprises qui avancent rapidement dans leur projet de développement de générateurs d’hydrogène propre. Elle a récemment annoncé le début de la phase d’industrialisation de son processus PAH (hétérostructure photoélectrosynthétiquement active). Explications.

Qu’est-ce que le processus PAH ?

Cette nouvelle méthode de production d’hydrogène serait écologique du début à la fin. Elle repose sur l’électrolyse de l’eau à l’échelle nanométrique. En pratique, l’entreprise a mis au point un dispositif à base de nanoparticules de PAH, capable de décomposer les molécules d’eau en H2 et en O2, sous l’action du rayonnement solaire. Chaque centimètre carré de ce générateur d’hydrogène contient des milliards de nanoparticules, composées elles-mêmes de nombreuses couches de cellules solaires ultrafines. Ces dernières disposent de meilleures propriétés de conductivité électrique et d’absorption de la lumière. Selon l’entreprise, ces atouts permettent de réduire la quantité des matériaux utiles, sans risque de faire baisser le rendement.

Comment fonctionne ce système d’électrolyse ?

La technologie des nanoparticules PAH de SunHydrogen se sert directement des charges électriques produites par la lumière du soleil pour générer de l’hydrogène vert. Elle peut fonctionner même la nuit ou par temps nuageux en la raccordant à une source d’électricité renouvelable comme un parc éolien, un parc solaire ou une centrale hydroélectrique. Contrairement aux électrolyseurs conventionnels, ce nouveau système n’intègre aucune électronique de puissance coûteuse. De plus, il peut s’adapter à de l’eau de différents niveaux de pureté. Ces détails contribuent ainsi à réduire ses coûts d’exploitation. Outre cela, les panneaux solaires à hydrogène de cette entreprise seraient compatibles à des applications dans des parcs à forte production ou dans des sites plus petits.

La production de cette technologie à l’échelle industrielle

Cette société a passé plusieurs mois à développer ce système de production d’hydrogène propre. En décembre 2022, elle a dévoilé le modèle à petite échelle, constitué d’un seul générateur à base de nanoparticules de PAH. Celui-ci a été testé dans un environnement contrôlé. Ensuite, une version à plus grande échelle a été présentée en février 2023. Ce prototype avait une surface seize fois plus grande que le premier modèle. Il pouvait accueillir plusieurs réseaux de générateurs d’hydrogène. Une augmentation considérable de la production a été constatée. Après cette étape, les scientifiques ont travaillé pour améliorer l’efficacité de conversion de la lumière en hydrogène et renforcer la stabilité globale de cette technologie.

D’après Tim Young, PDG de SunHydrogen, l’équipe de recherche a constamment réussi à atteindre d’excellentes densités de photo-voltage et de photo-courant en laboratoire. Il est donc temps d’observer les performances réelles de cet innovant système d’électrolyse à l’échelle 1. En juillet 2023, l’entreprise a rendu public sa nouvelle collaboration avec la société coréenne Cotec, qui se chargera de créer les techniques de galvanoplastie les mieux adaptées. Ces solutions seront nécessaires pour fabriquer efficacement les panneaux solaires à hydrogène à l’échelle industrielle. Il est bon de noter que ce projet est soutenu par d’autres importants partenaires basés en Allemagne. Plus d’informations : Sunhydrogen.com