Faut-il remplacer les panneaux solaires de toit par des panneaux à hydrogène ?

La technologie développée par les bio-ingénieurs Jan Rongé et Tom Bosserez du KU Leuven permet d’extraire l’hydrogène vert de l’air grâce à des panneaux à hydrogène. Après des tests effectués sur plusieurs prototypes, ils sont enfin arrivés à l’étape de la production industrielle et espèrent que les panneaux pourront être installés sur les toits des habitations d’ici à 2030. D’après Rongé, l’hydrogène produit pourra être utilisé pour différentes applications telles que le transport lourd, l’industrie ou encore la production d’énergie à l’aide de groupes électrogènes de secours. On peut aussi l’utiliser pour générer de la chaleur.

De l’énergie propre sans impact environnemental

Rongé et Bosserez travaillent sur le développement d’un panneau à hydrogène qui peut fournir de l’énergie propre depuis 2011. Le dispositif fonctionne en transformant directement l’humidité de l’air en hydrogène. L’avantage avec cette technologie, c’est que l’utilisation de l’hydrogène comme source d’énergie ne produit pas de gaz à effet de serre ni de substances toxiques.

Le fonctionnement du panneau à hydrogène

Lorsque le panneau est installé sur le toit, il capte simultanément l’air ambiant et l’énergie du soleil. Ensuite, l’énergie du soleil va diviser les molécules d’eau qui se trouvent dans la vapeur d’eau de l’air ambiant en hydrogène et en oxygène. Grâce à un compresseur, l’hydrogène peut être stocké sous pression ou transporté par des canalisations afin d’être utilisé dans différentes sortes d’applications. Quant à l’oxygène gazeux, il est simplement relâché dans l’air.

La commercialisation

Les deux scientifiques belges ont bénéficié du soutien de l’entreprise Comate, basée à Louvain, pour faire de leur prototype un produit commercialisable. Dénommé « The Solhyd Project », leur projet deviendra d’ailleurs une entreprise dérivée de la KU Leuven. Le directeur de Comate, Sander Van den Dries, a déclaré qu’ils étaient très satisfaits d’avoir pu transformer un résultat de recherche comme celui-ci en un produit commercialisable. Selon ses dires, on ne peut vraiment parler d’innovation que lorsqu’il y a production, vente et utilisation. Selon Rongé, cette collaboration leur permettra de produire des panneaux en gros volumes et de les distribuer à travers le monde. Ils prévoient de commencer à installer les dispositifs sur les toits des maisons à partir de 2030.

Les limites du processus

Même si l’hydrogène se trouve en quantité inépuisable sur notre planète, il ne se trouve jamais sous forme pure dans la nature. En effet, les atomes d’hydrogène sont toujours accrochés à d’autres atomes comme l’oxygène. C’est la raison pour laquelle il faut d’abord isoler les atomes pour obtenir du H₂, un gaz invisible, inodore, extrêmement léger et pouvant disparaître très rapidement. Comme la majorité des carburants, il est hautement inflammable. De ce fait, le processus peut présenter des risques élevés, en particulier si on manipule l’hydrogène dans des espaces clos. Des experts dans le domaine s’interrogent également sur certains points concernant le système.

Il y a entre autres la grosse perte d’énergie lorsque l’hydrogène et l’oxygène se séparent, la question du système de stockage, celle du transport ou encore la possibilité de recombiner l’hydrogène avec l’oxygène. Quant au prix, comme pour toute technologie innovante, les panneaux à hydrogène seront probablement proposés à des prix élevés au début. Cependant, les auteurs du projet pensent que le prix d’un panneau à hydrogène sera proche de celui d’un panneau solaire dans quelques années.