Hydrogène : le chauffage à pile à combustible, une invention pour produire de la chaleur et de l’électricité

La pile à combustible est connue pour ses capacités à produire simultanément de la chaleur et de l’électricité. Ainsi, un système de chauffage fondé sur un tel dispositif est en mesure de générer de la chaleur et de l’eau chaude, mais également de l’électricité pour alimenter divers appareils électriques. Alors que les autres technologies de chauffage fonctionnent au moyen d’une combustion, le concept du chauffage à pile à combustible repose sur un processus chimique où l’hydrogène est divisé en ses éléments constitutifs.

Décentraliser l’alimentation en énergie

L’entreprise allemande Vaillant travaille actuellement dans le développement de ce qui sera visiblement l’un des premiers systèmes de chauffage à pile à combustible de l’histoire. L’appareil, ayant déjà été dévoilé au Salon 2014 SHK, est actuellement fabriqué en petit lot à l’usine de Remscheid. Il est principalement conçu pour une utilisation dans les maisons individuelles. Selon Marc Andree Groos, directeur général de l’entreprise, « le système de chauffage à pile à combustible de Vaillant mène vers la décentralisation de l’alimentation en énergie. Il contribue à la transition énergétique en Europe. C’est pourquoi l’installation est soutenue par l’UE et par de nombreuses entreprises de production énergétique ».

Essais concluants sur les sites Callux et ene.field

Pour préparer la commercialisation, des essais sur sites ont été menés. Ceux-ci consistaient à installer l’appareil dans des maisons spécialement sélectionnées pour vérifier sa capacité à endurer une utilisation quotidienne. L’essai sur le site « Callux » en Allemagne a été initié par le Programme national d’innovation pour les technologies de l’hydrogène et des piles à combustible. 120 unités y ont été installées. « Les résultats sont très bons. Le taux d’erreur, bien en dessous de 5 %, est excellent pour un essai sur site. La satisfaction des utilisateurs, conformément à une étude de la société GfK spécialisée dans les études de consommation, est inhabituellement élevée » a déclaré Alexander Dauensteiner, ancien chef de projet chez Vaillant. Concernant les tests réalisés sur le site « ene.field », Vaillant est l’une des entreprises à avoir eu le privilège de déployer environ 140 de ses unités de chauffage dans cet endroit.

Une technologie performante et écologique

Grâce à ces différentes évaluations dans des conditions réelles, Vaillant a pu démontrer que son système de chauffage est une solution de chauffage écologique et performant. Sur ce point, Dauensteiner, a déclaré : « la technologie à pile à combustible est très prometteuse. Elle renferme un grand potentiel. » Les piles à combustible contiennent du dioxyde de carbone et de l’hydrogène. Une fois libéré, ce dernier entre en interaction avec l’oxygène dans l’air ambiant pour produire de la chaleur et de l’électricité. Cette solution de chauffage dernier cri procurerait un rendement d’approximativement 50 % plus élevé que celui des appareils de condensation les plus efficaces actuellement tout en émettant jusqu’à 30 % de gaz à effet de serre en moins. Mieux encore, aucune perte n’a été constatée quand il s’agissait de produire de l’électricité. « Il s’agit de la technologie la plus performante de chauffage au gaz », a encore souligné Dauensteiner. Son poids représente environ un quart de celui de la plupart des systèmes existants. Son efficacité électrique est quant à elle supérieure à plus de 30 % par rapport à celle des solutions concurrentes, et ce, pour un coût de fabrication de près de 50 % en moins. Plus d’informations : vaillant.fr