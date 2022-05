Moteur à hydrogène : bientôt des piles à combustible Cummins pour les camping-cars ?

De plus en plus d’entreprises succombent à la tendance à l’hydrogène. Récemment, c’est le géant américain Cummins qui a annoncé sa détermination à entrer dans ce secteur sur lequel reposera sans aucun doute notre avenir énergétique. Pour commencer, la société se chargera de la fabrication des piles à combustible à hydrogène qui alimenteront les camions Cascadia de Freightliner. Tom Linebarger, PDG de Cummins, faisait partie des personnalités ayant pris la parole lors de la conférence ACT (Advanced Clean Transportation) plus tôt ce mois-ci. Il en a profité pour exprimer son avis au sujet de l’avenir de la propulsion à l’hydrogène.

Des avantages non négligeables

« Freightliner propose un châssis électrique incroyable dans lequel nous allons pouvoir installer nos piles à combustible », c’est par le biais de cette phrase que le patron de Cummins a essayé d’impressionner les participants au forum. D’après lui, la technologie des piles à combustible à hydrogène est largement prometteuse. L’un des principaux atouts de celle-ci résiderait dans le fait que le H2 procure une meilleure autonomie par rapport aux batteries électriques classiques tout en offrant un temps de ravitaillement plus ou moins égal à celui des véhicules à essence ou diesel.

Des piles à combustible à H2 pour différentes sortes de véhicules

L’autre avantage des piles à combustible à hydrogène est leur poids. Par rapport aux batteries conventionnelles, elles sont beaucoup plus légères. C’est justement pour cette raison que Linebarger y voit une solution pour les camping-cars. En effet, les équipements que ces véhicules de loisirs transportent sont déjà assez lourds. Le fait d’y ajouter de grosses batteries électriques risque en conséquence d’augmenter leur poids, et donc, de réduire l’autonomie. Pour y remédier, Cummins prévoit de mettre au point des piles à combustible à hydrogène destinées non seulement pour les camions, mais aussi pour les véhicules de camping.

Produire de l’hydrogène propre

Comme la plupart d’entre vous le savent certainement déjà, l’hydrogène ne peut être considéré comme un combustible vert que lorsqu’il a été produit à partir d’un procédé n’impliquant aucune émission de gaz à effet de serre. Malheureusement, la grande majorité des réserves actuelles sont issues d’une production nécessitant l’utilisation de combustibles fossiles. Pour cela, le PDG de Cummins encourage la recherche de solutions alternatives pour limiter l’impact environnemental de l’hydrogène. D’après ce haut responsable au sein de la firme américaine, il faut privilégier les sources d’énergie telles que l’éolienne et le photovoltaïque pour l’électrolyse.