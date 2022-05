Ozrak Trail : une immense tente de camping qui peut accueillir 20 personnes !

Partir en camping avec une bande d’amis, c’est parfois les meilleures vacances que l’on puisse passer… Mais organiser un tel périple demande en général beaucoup de matériel ! Imaginons que vous partiez avec 20 amis, il vous faudrait au moins 4 ou 5 tentes, voire 10 si vous optez pour les classiques canadiennes… Ozark Trail a pensé à vous en concevant une seule et unique tente qui peut accueillir 20 personnes pour dormir en plein air ! La colocation de camping devient donc possible même pour un groupe de 20 personnes selon les dires du concepteur… Il va peut-être falloir aimer dormir « collés-serrés » mais l’idée est sympa… Une seule tente avec des chambres disposées en étoile autour d’une pièce centrale, du jamais vu pour un si grand nombre de personnes. Présentation.

Une tente XXXL

Elle s’appelle Hazel Creek 20-Person et dispose de 4 chambres disposées en étoile autour d’une pièce à vivre couverte. L’une des branches de l’étoile fait office d’auvent et d’entrée. Mais il nous semble difficile de s’y abriter à 20 personnes malgré tout ! En même temps, le camping c’est le plein air, la vie à l’extérieur, au plus proche de la nature… Chacune des chambres pourrait donc, en théorie accueillir 5 personnes puisqu’il y a 4 chambres. Le fabricant précise tout de même que la pièce centrale peut être elle-aussi transformée en chambre, et on comprend mieux comment la tente peut accueillir 20 personnes car cette pièce semble plus vaste que les chambres.

L’intérieur de la tente pour 20 personnes

Selon les données du constructeur, la pièce centrale peut accueillir deux matelas pneumatiques grand format. Les chambres semblent un peu plus petites que la pièce centrale et pourraient donc recevoir chacune un grand matelas pneumatique. Chaque chambre dispose d’une ouverture sur l’extérieur, ce qui évitera d’enjamber ceux qui dorment dans la pièce centrale. La pièce qui fait office d’entrée, peut également faire office de 5ème chambre puisqu’elle se referme et dispose aussi d’un tapis de sol qui la protège de l’extérieur. Elle dispose également de haubans réfléchissants et de boucles intérieures dans chaque chambre pour suspendre une lampe par exemple… Chaque pièce dispose également de rangements intégrés pour y glisser un smartphone ou un livre !

Combien coûte la tente pour 20 personnes ?

Cette tente Hazel Creek 20-Person Star Tent With Screen Room d’Ozark Trail a dû rencontrer un succès fou auprès des clients, car, disponible au prix de 379$ (358€) sur Wallmart.com, elle est déjà en rupture de stock ! A l’évidence, si vous parvenez à l’acheter, il faudra réserver un « grand emplacement ». Selon les données fournies, il faut 28 minutes pour l’installer à deux personnes… Elle pèse 18 kilos, la hauteur de la pièce centrale est de 2.50 mètres et elle mesure 7 mètres de diamètre. Enfin, les campeurs disposeront d’une surface totale de 26 m² pour les vacances, ce qui est toutefois un peu plus grand qu’une canadienne pour deux personnes, il faut en convenir ! La tente est en tissu poly taffetas 185T 1200 mm, le tapis de sol en polyéthylène et les moustiquaires en Poly Mesh 68D… Attention, le fournisseur précise dans ses caractéristiques qu’elle peut “tenir” trois saisons… Pour le côté durable, c’est donc un peu raté !