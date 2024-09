Swing Away dévoile une tente qui se fixe directement sur le crochet d’attelage

Comment concevez-vous vos vacances ? Êtes-vous plutôt camping sauvage, hôtels grand luxe, ou une combinaison de ces deux modes de vie ? Certes, l’écart entre les deux est immense, mais il est désormais possible de camper en conservant le confort. Oubliées les nuits sous la tente, installée à même le sol, avec des insectes qui viennent nous déranger, voire, nous dévorer. La mode est aux tentes suspendues ou aux tentes d’attelage, pratiques à transporter et montées en quelques minutes. Dans cette catégorie de tente d’attelage, une start-up britannique, Escapade 4 X 4, vient de sortir la tente Swing Away, une étrange tente qui, une fois installée, ressemble à une station lunaire ! Je vous embarque à sa découverte. C’est parti.

La tente Swing Away, qu’est-ce que c’est ?

Cette drôle de tente s’installe sur l’attelage de votre voiture, mais elle est un peu plus évoluée que certaines autres tentes d’attelage. En effet, elle dispose d’une base pivotante qui repose sur un support d’attelage articulé. Lorsque vous la dépliez, elle pivote et se décale vers la droite, dégageant, par exemple, l’accès au coffre. Et, c’est évidemment bien plus simple qu’une tente de toit puisque vous n’avez pas à la porter, pour l’installer. De plus, elle permet aux voyageurs d’accéder au hayon sans avoir à dételer complètement la tente. Cela s’avérera un énorme avantage s’ils ont besoin d’accéder rapidement à quelque chose comme une glacière ou des bagages pendant le trajet vers le camp.

Des pieds ajustables pour la tente Swing Away

Les véritables atouts de cette tente se trouvent dans plusieurs de ses fonctions. Tout d’abord, elle dispose d’une fonction de basculement qui permet de laisser la tente sur place, lorsque l’on a besoin véhicule. Cela revient à former un camp de base plutôt que de devoir monter et démonter la tente à chaque sortie. Son autre atout, ce sont ses six pieds amovibles, qui se règlent en hauteur indépendamment les uns des autres. Ainsi, même sur un sol « bancal », il est possible de maintenir la tente à l’horizontal, ce qui est tout de même plus commode pour dormir ! Sous les pieds, de petits disques viennent renforcer la stabilité. Et, une fois dépliée, il semblerait que la tente ait aluni, tant elle ressemble à une petite station lunaire.

Vous n’êtes peut-être pas prêts pour digérer son prix !

Alors que l’on aurait pu s’attendre à un prix raisonnable au regard de ses fonctionnalités innovantes, mais néanmoins basiques, le prix va en refroidir plus d’un ! Cette toute petite tente pour deux personnes de 208 × 122 cm, disposant d’un maigre matelas de 5 cm d’épaisseur, est venue au prix de 4 447 € ! Rien d’autre à l’horizon pour ce prix, juste une tente d’attelage avec une pièce pour dormir !

En savoir plus sur cette étonnante « tente sur pied » ? Rendez-vous sur le site officiel : swingawaytent.com où vous pourrez aussi passer commande, pourquoi pas, puisque la tente Swing Away est déjà disponible, mais son prix me paraît un peu élevé, pas vous ?