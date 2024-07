CMAX System dévoile une étonnante « tente » pop-up pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes

Les avancées technologiques et les progrès réalisés au niveau des matériaux permettent actuellement à de nombreuses entreprises de développer des tentes de plus en plus légères, confortables et faciles à déployer. Grâce aux innovations, le marché de ces abris temporaires attire un nombre grandissant de consommateurs. Ce marché devrait atteindre plus de 2,13 milliards d’euros en 2030, selon des prévisions de la société d’études de marché et de conseil Data Bridge Market Research. Parmi les produits les plus innovants disponibles au grand public, on peut citer la tente de CMAX System. Cette dernière peut être déployée en quelques minutes et est suffisamment spacieuse pour accueillir environ huit personnes.

Une conception innovante

La tente de CMAX System, une entreprise basée à Washington, est constituée d’une structure centrale rigide comprenant l’ensemble de ses composants. Pour la déployer, il suffit d’ajuster ses pieds en fonction du terrain, de déplier ses côtés et de placer des barres transversales pour soutenir son double-toit. Cette opération peut être réalisée par deux personnes en seulement 11 minutes. Contrairement aux abris temporaires classiques proposés sur le marché, cette tente est équipée d’un plancher rigide et surélevé. Ce qui convient parfaitement aux endroits humides. Par ailleurs, ses 20 pieds télescopiques et ajustables garantissent une excellente stabilité sur les terrains irréguliers. Pour information, la structure centrale rigide de la tente pèse approximativement 150 kg et peut être installée aisément à l’arrière d’un pick-up ou dans une remorque.

Une tente confortable et spacieuse

Une fois les deux côtés de la structure centrale déployés, la tente de CMAX System met à la disposition de ses occupants un espace de 5,8 mètres de long et de 2,25 mètres de large, soit environ 13 m². Concernant la hauteur sous plafond, elle est de 2,2 m et facilite grandement les déplacements, ainsi que la réalisation de différentes activités. De plus, pour améliorer le confort des campeurs, l’entreprise américaine a installé de nombreuses surfaces rétractables pour optimiser la ventilation et réguler la température à l’intérieur de l’abri temporaire. Ces surfaces rétractables permettent également d’optimiser l’éclairage naturel. À noter qu’en fonction de leurs besoins, les occupants peuvent installer des panneaux photovoltaïques, un système de climatisation et un dispositif de traitement d’eau au niveau de l’unité centrale rigide de la tente.

Une tente pouvant être utilisée dans différentes situations

Certes, en raison de leur côté spacieux et confortable, les tentes de CMAX System se présentent comme d’excellentes solutions pour passer de merveilleux séjours en pleine nature. Toutefois, ces abris temporaires sont utiles dans d’autres situations. Les entreprises spécialisées dans l’organisation d’événements peuvent les utiliser pour proposer des solutions d’hébergement lors de spectacles en plein air, par exemple. Les hôpitaux, quant à eux, peuvent déployer des abris temporaires pour créer des cliniques mobiles ou des unités de soins intensifs. Il faut savoir qu’avant d’être commercialisées, ces tentes ont, tout d’abord, servi d’abris dans le cadre d’actions humanitaires.

Elles sont aujourd’hui disponibles au grand public, à un prix avoisinant 7 350 €. Pour acquérir une de ces tentes innovantes, il faut la commander sur le site du fabricant en remplissant un formulaire. Pour 11 produits vendus, l’entreprise offre un abri temporaire à la Fondation CMAX afin d’héberger une famille de réfugiés dans un des nombreux camps présents dans le monde. Plus d’informations : cmaxsystem.com. Comment trouvez-vous cette tente ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .